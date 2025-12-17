رحمان نیا: هوای سرد و یخبندان صبحگاهی در زنجان حاکم می شود

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، وضعیت آب و هوای امروز استان زنجان را قسمتی ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید با احتمال بارش پراکنده برف توصیف کرد.

رحمان نیا از استقرار هوای سرد و یخبندان صبحگاهی خبر داد و گفت: کشاورزان و دامداران تمهیدات لازم برای این شرایط جوی در نظر بگیرند.

وی با اشاره به اینکه طبق نقشه‌های هواشناسی هوای زنجان در روز آینده قسمتی ابری همراه با کاهش زیاد دما و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود، عنوان کرد: روز جمعه نیز وضعیت جوی قسمتی ابری و مه‌آلود در بعد از ظهر وزش باد خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان وضعیت جوی برای روز شنبه را قسمتی ابری گاهی با وزش باد اعلام کرد و گفت: روز یکشنبه هوا نسبتاً پایدار و صاف و گاهی با وزش باد همراه می‌شود.

وی از هشدار زرد هواشناسی تا روز پنجشنبه خبر داد و افزود: طی امروز و فردا احتمال مخاطراتی مثل آب‌گرفتگی و لغزندگی معابر، اختلال در تردد به‌ویژه در محورهای کوهستانی، وقوع مه و کاهش دید افقی، احتمال آسیب به تأسیسات شهری و روستایی، داربست‌ها، بنرها و پرتاب اشیا در اثر وزش باد وجود دارد.

رحمان‌نیا به پرهیز از ترددهای غیرضروری در محورهای کوهستانی، همراه داشتن تجهیزات ایمنی زمستانی، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و آمادگی دستگاه‌ها و نهادهای امدادی تأکید کرد.

وی با اشاره به کاهش دمای هوا، استقرار هوای سرد و یخبندان صبحگاهی تا روز دوشنبه عنوان کرد: در این شرایط صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، استفاده از پوشش گرم و مناسب، محافظت از لوله‌ها و کنتورهای آب در برابر یخ‌زدگی ضروری است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین به عشایر و دامداران توصیه کرد: در عبور از ارتفاعات و حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری و با توجه به شرایط جوی محافظت و ایجاد استحکامات لازم را در نظر داشته باشند.

وی در مورد فعالیت‌های کشاورزی بیان کرد: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها، دامداری‌ها، انبارها، گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ، خودداری از استقرار کندوها در ارتفاعات و کنار جاده‌ها و حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها، عایق‌بندی و محافظت از کندوها، فاصله‌گیری کشاورزان در زمان وزش باد شدید از درختان پوسیده و کهنسال و تأسیسات ناامن ضروری است.

رحمان‌نیا به آماده به کار کردن ژنراتورهای برق اضطراری در صورت قطعی احتمالی برق در استخرهای پرورش ماهی با توجه به شرایط جوی، کنترل دمای آب استخرهای پرورش ماهی، جلوگیری از یخ زدگی آب جهت مصرف دام‌ها، ایجاد بستر دامداری‌ها با کاه و کلش، نگهداری از تأسیسات و عایق‌بندی آنها علی‌الخصوص لوله کشی سیستم آب مصرفی واحدها جهت جلوگیری از ترکیدگی و یخ زدگی لوله‌ها در مرغداری‌های و دامداری‌ها (صنعتی) تأکید کرد.

وی ادامه داد: کشاورزان باید در استفاده از ضد یخ در رادیاتور ماشین آلات کشاورزی و تهیه سوخت جایگزین با توجه به کاهش دما و افت فشار گاز در گلخانه‌های فعال تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی را به عمل آورند.