  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

تعطیلی مسیرهای سه‌گانه دریایی مرکز استان هرمزگان

تعطیلی مسیرهای سه‌گانه دریایی مرکز استان هرمزگان

بندرعباس- معاون بندر باهنر و شرق هرمزگان از تعطیلی تردد در مسیرهای سه‌گانه مسافری مرکز استان شامل بندر شهید حقانی، شهید ذاکری قشم و بندر شهیده فاطمه نیک هرمز تا اطلاع بعدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی‌زاده روز جمعه با اشاره به شرایط نامساعد دریایی اظهار کرد: به دلیل ناپایداری وضعیت جوی و با هدف تأمین ایمنی سفرهای دریایی، امکان تردد دریایی در مسیرهای سه‌گانه بندر شهید حقانی - شهید ذاکری قشم - بندر شهیده فاطمه نیک هرمز و بالعکس تا زمان پایداری شرایط جوی وجود ندارد و این مسیرها به‌طور موقت تعطیل است.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت سفر از سوی هموطنان افزود: مسافران و گردشگران دریایی با صبر و شکیبایی، ضمن رصد اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی دریایی، برنامه‌ریزی سفرهای خود را به زمان مناسب و شرایط پایدار دریا موکول کنند تا بتوانند با ایمنی کامل از سفرهای دریایی بهره‌مند شوند.

احمدی‌زاده همچنین با هشدار نسبت به استفاده از شناورهای غیرمجاز و تردد از اماکن غیررسمی تصریح کرد: هموطنان به هیچ عنوان از شناورهای غیرمجاز استفاده نکنند، چرا که این شناورها به دلیل نداشتن تجهیزات ایمنی و سامانه‌های مخابراتی استاندارد، سلامت و جان مسافران را به مخاطره می‌اندازند.

وی تلفن گویای ۰۷۶۳۱۱۱ را پل ارتباطی جهت اطلاع مسافران از وضعیت ترددها دریایی در مرکز استان اعلام کرد.

معاون دریایی و بندری بندر شهید باهنر و بنادر شرق استان به وضعیت سفرهای بین‌المللی نیز اشاره‌ای داشت و گفت: سفرهای بین‌المللی از مبدأ بندر شهید باهنر طی روزهای آینده مطابق برنامه قبلی انجام خواهد شد و در صورت بروز هرگونه تغییر، اطلاع‌رسانی لازم از طریق مبادی رسمی صورت خواهد گرفت.

کد خبر 6694660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها