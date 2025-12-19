نجات ۳ نفر گرفتار در ارتفاعات کوهستانی «آبگرمه» کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علیمحمدی در سخنانی، اظهار داشت: حوالی ساعت ۲۱ شامگاه پنجشنبه، گزارشی مبنی بر گیر افتادن سه نفر در ارتفاعات کوهستانی «آبگرمه» از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان به جمعیت هلالاحمر شهرستان کوهدشت اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک تیم امداد و نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شد و امدادگران پس از پیمایش حدود هفت کیلومتر مسیر سخت و صعبالعبور کوهستانی، به افراد گرفتار شده دسترسی پیدا کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان، ادامه داد: عوامل امدادی با ایجاد کارگاه فنی کوهستان، عملیات انتقال افراد گرفتار را با رعایت کامل اصول ایمنی انجام داده و هر سه نفر را به مناطق امن منتقل کردند.
علیمحمدی با اشاره به شرایط دشوار منطقه، تصریح کرد: این عملیات امدادی در شرایط سخت کوهستانی انجام شد و حدود ۱۰ ساعت به طول انجامید که خوشبختانه افراد نجاتیافته از سلامت نسبی برخوردار بودند.
وی ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی امدادگران هلالاحمر، از کوهنوردان و طبیعتگردان خواست پیش از حضور در مناطق کوهستانی، از وضعیت جوی و مسیرها اطلاع کافی داشته و تجهیزات ایمنی لازم را همراه داشته باشند.
نظر شما