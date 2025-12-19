اعزام نماینده مناطق آزاد به قشم برای بررسی شرایط پس از بارندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دستور رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مهدی رعیتی مدیر امور عمرانی، زیربنایی و محیط‌زیست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به‌عنوان نماینده ویژه این دبیرخانه برای بررسی وضعیت زیرساخت‌ها، ارزیابی خسارات احتمالی و تضمین ارائه خدمات پایدار به شهروندان، در جزیره قشم حضور خواهد یافت.

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر آمادگی کامل برای مدیریت شرایط اضطراری، از همکاری نهادهای محلی و خدماتی قدردانی کرد و از شهروندان خواست تا با رعایت نکات ایمنی و دستورالعمل‌های ستاد بحران، به مدیریت هر چه بهتر شرایط کمک کنند.

سازمان هواشناسی کشور امروز (۲۸ آذر) برای هرمزگان و جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی کرده است.