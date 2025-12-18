پایداری هوا و افزایش دما در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل صبح پنج شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر پایه تحلیل آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، الگوی جوی حاکم بر استان در پنج روز آینده، پایداری نسبی را نشان می‌دهد. در این بازه زمانی، آسمان غالباً صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و وزش باد ملایم تا متوسط در بیشتر مناطق انتظار می‌رود.

همچنین در مدت مذکور شاهد افزایش دمای هوا در طول روز خواهیم بود. با این حال پدیده یخبندان و سرمای شبانه در مناطق مرکزی و جنوبی استان حداقل تا بامداد روز سه‌شنبه تداوم دارد. ضمناً در برخی از مناطق استان، به‌ویژه طی ساعات شبانه و صبحگاهی، تشکیل پدیده مه محتمل است که این شرایط برای ترددهای جاده‌ای نیازمند دقت و احتیاط است.

همچنین، با توجه به استقرار سامانه پرفشار دینامیکی و در نتیجه کاهش ارتفاع لایه مرزی سیاره‌ای و نیز سکون نسبی جو، شرایط برای انباشت آلاینده‌ها در شهر اردبیل فراهم است. در طول بازه‌ی اعتبار پیش بینی، افزایش غلظت ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا قابل‌انتظار خواهد بود.