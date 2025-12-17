  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

برخی از مدارس اردبیل در نوبت بعد از ظهر غیرحضوری شد

برخی از مدارس اردبیل در نوبت بعد از ظهر غیرحضوری شد

اردبیل_ با اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل،‌ برخی از مدارس استان اردبیل به دلیل شرایط نامساعد جوی در نوبت بعد از ظهر تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل صبح چهارشنبه در خصوص نحوه استمرار فعالیت‌های آموزشی بعد از ظهر مدارس در روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت و هوا در اردبیل و هیر کودکستان و ابتدایی، در مشگین شهر و لاهرود کلیه دوره‌های تحصیلی، فعالیت‌های آموزشی در «نوبت بعد از ظهر» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز غیر حضوری خواهد بود.

کد خبر 6692363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها