برخی از مدارس اردبیل در نوبت بعد از ظهر غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل صبح چهارشنبه در خصوص نحوه استمرار فعالیتهای آموزشی بعد از ظهر مدارس در روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت و هوا در اردبیل و هیر کودکستان و ابتدایی، در مشگین شهر و لاهرود کلیه دورههای تحصیلی، فعالیتهای آموزشی در «نوبت بعد از ظهر» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز غیر حضوری خواهد بود.
اردبیل_ با اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل، برخی از مدارس استان اردبیل به دلیل شرایط نامساعد جوی در نوبت بعد از ظهر تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل صبح چهارشنبه در خصوص نحوه استمرار فعالیتهای آموزشی بعد از ظهر مدارس در روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت و هوا در اردبیل و هیر کودکستان و ابتدایی، در مشگین شهر و لاهرود کلیه دورههای تحصیلی، فعالیتهای آموزشی در «نوبت بعد از ظهر» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
کد خبر 6692363
نظر شما