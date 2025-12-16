مدارس برخی نقاط استان اردبیل در نوبت صبح چهارشنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل باصدور اطلاعیهای در خصوص نحوه استمرار فعالیتهای آموزشی نوبت صبح مدارس در روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت و هوا در اردبیل و نمین، کودکستان و ابتدایی، در مشگین شهر، کودکستان، ابتدایی و متوسطه دوره اول، در لاهرود کلیه دورههای تحصیلی فعالیتهای آموزشی در نوبت صبح بصورت غیر حضوری خواهد بود.
اردبیل_ کلاسهای مدارس در برخی شهرستانهای استان اردبیل در نوبت صبح چهارشنبه تعطیل اعلام شد و آموزش بصورت غیرحضوری است.
کد خبر 6691979
