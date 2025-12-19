  1. استانها
سرهنگ نوری: ۴۳۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان جمع آوری شدند

زاهدان - فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان از جمع آوری ۴۳۷ نفر اتباع بیگانه و ۴۷۲ نفر معتاد متجاهر در این شهرستان خبر داد.

️سرهنگ حمید نوری در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

فرمانده انتظامی زاهدان ادامه داد: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۳۵ نفر سارق، ۴۷۲ نفر معتاد متجاهر، ۴۳۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۵۴ نفر خرده فروش مواد مخدر شدند.

وی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار یک کیلو و ۱۱۲ گرم انواع مواد مخدر و مقدار ۱ هزار و ۳۸۰ لیتر سوخت قاچاق و ۳ قبضه سلاح کشف و تعداد ۸۹ دستگاه خودرو و ۶۱ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.

