نماینده ولی فقیه در سمنان خواستار کنترل موج گرانی در آستانه یلدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به درگذشت و عروج ملکوتی آیت الله سید محمد شاهچراغی امام جمعه پیشین سمنان اشاره کرد و ادامه داد: خوش رویی و ساده زیستی از صفات مهم ایشان بود.

وی با تاکید بر اینکه ایشان همواره به مسئولان پیرامون ارتباط با نسل جوان سفارش و توصیه می‌کردند، افزود: تربیت نیروی انقلابی و هوشیاری جوانان نسبت به تهاجم فرهنگی دشمن از دغدغه‌های ایشان بود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در ادامه خواستار توجه مسئولان به نظارت بر بازار شد و ابراز داشت: مشکلات اقتصادی و معیشتی به دهک پایین جامعه فشار زیادی وارد کرده است.

مطیعی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی می‌بایست بر قیمت‌ها نظارت بیشتری در آستانه یلدا اعمال کنند.

وی ضعف مدیریتی و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی را موجب اخلال در بازار و افزایش قیمت دانست و افزود: ضمن هماهنگی هر چه بیشتر مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط می‌طلبد تا بازاریان نیز جانب انصاف را رعایت کنند.