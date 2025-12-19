استاندار ایلام: تردد موقت در مرز چیلات تا قبل از اربعین انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر جمعه در سفر به عراق از تصمیمات جدید در حوزه زیرساختهای مرزی چیلات خبر داد.
وی اظهار داشت: با توجه به تکمیل تدریجی زیرساختها، در قالب یک برنامه زمانبندی شده مقرر شد به صورت موقت عبور زائرین از مرز چیلات تا قبل از اربعین به شکل محدود انجام گیرد.
کرمی افزود: همزمان با این اقدام، طراحی جامع پایانه و گذرگاه مرزی در دستور کار قرار دارد و پس از تکمیل آن، مباحث مرتبط با تجارت از این مرز به عنوان اولویت مشترک دو استان و دو کشور پیگیری خواهد شد.
به گفته استاندار ایلام، این تصمیمات در راستای توسعه همکاریهای مرزی با کشور عراق و فراهمسازی شرایط مناسب برای زائرین و فعالان اقتصادی اتخاذ شده است.
