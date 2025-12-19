صافی زاده:استکبار جهانی به دنبال فاصله گرفتن مردم از مسجدو روحانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین صافی‌زاده، در خطبه‌های نماز جمعه جوپار، با اشاره به مناسبت‌های پیش رو، بر اهمیت صله‌رحم، تقویت بنیان خانواده و هوشیاری در برابر جنگ نرم دشمن تأکید کرد.

وی با اشاره به فرا رسیدن شب یلدا و روز ترویج فرهنگ میهمانی، گفت: اسلام به دنبال آن است که به هر بهانه‌ای، انسان با نزدیکان خود ارتباط برقرار کند و چه خوب است از این مناسبت‌ها استفاده کنیم و آنها را بهانه‌ای برای نزدیک شدن دل‌ها و محکم‌تر شدن بنیان خانواده قرار دهیم.

امام جمعه جوپار، با تبریک ولادت حضرت امام محمدباقر (ع) افزود: دوران امامت آن حضرت مصادف با اوج فتنه‌های بنی‌امیه بود و ایشان با هدف آشکار کردن واقعیت دین، در مقابل تحریف، جهل و فتنه ایستادند.

حجت الاسلام صافی‌زاده، با تشبیه توطئه‌های دشمنان زمان امام باقر (ع) به وضعیت امروز، تصریح کرد: استکبار جهانی امروز نیز همین هدف را دنبال می‌کند و آنها می‌خواهند مسجد و روحانیت مرجع فکری جامعه نباشند.

وی با بیان اینکه مشکل آنها با نماز و مسجدی است که بخواهد به افکار عمومی جامعه سمت‌وسو دهد افزود: آنها با استفاده از فضای مجازی که در اختیار دارند، می‌خواهند هدایت فکری جامعه را به دست بگیرند تا مردم به‌تدریج از مسجد و روحانیت فاصله بگیرند.

امام جمعه جوپار، با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مداحان، بر دو نکته کلیدی تأکید کرد و گفت: جنگ بزرگ امروز، جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی است و همه باید با برنامه‌ریزی و تحت فرماندهی فرهنگی امام جمعه هر شهر، نقش فعال خود را ایفا کنند.

صافی زاده، خطاب به مسئولان مساجد یادآور شد: مسجدی به وظیفه خود عمل می‌کند که فقط به نماز اکتفا نکند و مساجد باید با برنامه‌های فرهنگی متنوع، مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان را جذب کنند.

وی با تسلیت شهادت امام هادی (ع)،به سیره عملی آن حضرت در تقویت "نظام وکلا" اشاره کرد و گفت: امام هادی (ع) در سراسر کشور وکلایی داشتند که پل ارتباطی ایشان با مردم بودند و امروز، روحانیون، هیأت‌امنای مساجد و مجموعه‌های فرهنگی باید نقش همان وکلا را ایفا کنند.

حجت الاسلام صافی‌زاده، با گرامیداشت سالگرد شهادت شهید حاج محمد شیخ بیگ از شهدای جوپار، میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و فضیلت لیلة الرغائب را تبریک گفت و از خداوند متعال خواست تا سایه رهبر انقلاب تا ظهور امام زمان (عج) بر کشور مستدام بماند.