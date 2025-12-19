  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

آبگیری ۱۵٠ میلیون مترمکعبی سازه های آبخیزداری هرمزگان

بندرعباس- مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان از آبگیری بیش از ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری استان طی سه موج بارندگی اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنور موسوی اظهار کرد: استان هرمزگان با برخورداری از بیش از ۱۰ میلیون هکتار حوضه آبخیز (که ۳۰ درصد آن در استان‌های کرمان، فارس و بوشهر قرار دارد)، دارای ۱ میلیون و ۹۷ هزار هکتار جنگل، ۴ میلیون و ۹۳ هزار هکتار مرتع و یک میلیون و ۵۶۵ هزار هکتار اراضی بیابانی است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی استان که همواره میزبان سیل و خشکسالی است، افزود: با اجرای طرح‌های جامع مرتع‌داری، بیابان‌زدایی، آبخیزداری، زراعت چوب و عملیات آبخوان‌داری از محل اعتبارات ملی، استانی و مشارکت خیرین و مردم، بیش از ۸ هزار سازه آبخیزداری احداث شده و بیش از ۱۵ هزار هکتار مدیریت روان‌آب با اجرای بند و بندسار (دانش بومی استان) انجام گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان تصریح کرد: این عملیات که عمدتاً در بالادست اراضی کشاورزی، چاه‌ها و قنوات اجرا شده، موجب تقویت آبخوان‌ها، پایداری تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی گردیده و اثر بارندگی‌ها را در احیای پوشش گیاهی به ویژه جنگل‌های نوار ساحلی جنوب کشور (از گونه‌های کهور ایرانی، کنار، کرت، آکاسیای چتری و سایر گونه‌های گرمسیری) افزایش داده است.

موسوی همچنین خاطرنشان کرد: سیل‌آب‌های ورودی به دریا نیز به تقویت جنگل‌های حرا کمک می‌کند؛ استان هرمزگان با بیش از ۲۴ هزار هکتار، بیشترین سطح جنگل‌های حرای کشور را دارد و تاکنون با مشارکت جوامع محلی بیش از ۱۵ میلیون نهال حرا تولید و کاشت شده است.

وی در پایان با قدردانی از شهروندان، همیاران طبیعت، بسیجیان، شوراهای اسلامی و دهیاران، از عموم مردم استان دعوت کرد در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و با توجه به بارندگی‌های اخیر در توسعه پوشش گیاهی مشارکت فعال داشته باشند.

موسوی تأکید کرد: در سه موج بارندگی اخیر، حدود ۱۴۰۰ سازه آبخیزداری سرریز کرده و مجموعاً بیش از ۱۵۰ میلیون مترمکعب آبگیری شده که نقش مؤثری در تعدیل سیل، حفاظت خاک، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، توسعه پوشش گیاهی، تولید پایدار کشاورزی و امنیت زیستی ایفا کرده است.

