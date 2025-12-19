آبگیری ۱۵٠ میلیون مترمکعبی سازه های آبخیزداری هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنور موسوی اظهار کرد: استان هرمزگان با برخورداری از بیش از ۱۰ میلیون هکتار حوضه آبخیز (که ۳۰ درصد آن در استان‌های کرمان، فارس و بوشهر قرار دارد)، دارای ۱ میلیون و ۹۷ هزار هکتار جنگل، ۴ میلیون و ۹۳ هزار هکتار مرتع و یک میلیون و ۵۶۵ هزار هکتار اراضی بیابانی است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی استان که همواره میزبان سیل و خشکسالی است، افزود: با اجرای طرح‌های جامع مرتع‌داری، بیابان‌زدایی، آبخیزداری، زراعت چوب و عملیات آبخوان‌داری از محل اعتبارات ملی، استانی و مشارکت خیرین و مردم، بیش از ۸ هزار سازه آبخیزداری احداث شده و بیش از ۱۵ هزار هکتار مدیریت روان‌آب با اجرای بند و بندسار (دانش بومی استان) انجام گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان تصریح کرد: این عملیات که عمدتاً در بالادست اراضی کشاورزی، چاه‌ها و قنوات اجرا شده، موجب تقویت آبخوان‌ها، پایداری تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی گردیده و اثر بارندگی‌ها را در احیای پوشش گیاهی به ویژه جنگل‌های نوار ساحلی جنوب کشور (از گونه‌های کهور ایرانی، کنار، کرت، آکاسیای چتری و سایر گونه‌های گرمسیری) افزایش داده است.

موسوی همچنین خاطرنشان کرد: سیل‌آب‌های ورودی به دریا نیز به تقویت جنگل‌های حرا کمک می‌کند؛ استان هرمزگان با بیش از ۲۴ هزار هکتار، بیشترین سطح جنگل‌های حرای کشور را دارد و تاکنون با مشارکت جوامع محلی بیش از ۱۵ میلیون نهال حرا تولید و کاشت شده است.

وی در پایان با قدردانی از شهروندان، همیاران طبیعت، بسیجیان، شوراهای اسلامی و دهیاران، از عموم مردم استان دعوت کرد در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و با توجه به بارندگی‌های اخیر در توسعه پوشش گیاهی مشارکت فعال داشته باشند.

موسوی تأکید کرد: در سه موج بارندگی اخیر، حدود ۱۴۰۰ سازه آبخیزداری سرریز کرده و مجموعاً بیش از ۱۵۰ میلیون مترمکعب آبگیری شده که نقش مؤثری در تعدیل سیل، حفاظت خاک، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، توسعه پوشش گیاهی، تولید پایدار کشاورزی و امنیت زیستی ایفا کرده است.