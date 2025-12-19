به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود قنبری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبریک حلول ماه رجب، این ماه را فرصتی برای تمرین تقوا و نزدیکی به خداوند دانست و بر اهمیت قرار گرفتن در جمع متقین تأکید کرد.

وی با اشاره به شب یلدا گفت: شب یلدا بهانه‌ای برای تقویت پیوندهای خانوادگی، خویشاوندی و اجتماعی است و مصداق صله‌رحم محسوب می‌شود. این سنت ملی باید قدر دانسته شود و نباید تحت تأثیر چشم و هم‌چشمی قرار گیرد.

امام جمعه ارداق افزود: تک‌فرزندی و کاهش جمعیت خانواده‌ها تهدیدی برای نسل آینده است. نسل بعدی نباید از پیوندهای خانوادگی محروم شوند و برگزاری شب یلدا فرصتی برای تقویت این پیوندهاست.

وی میلاد حضرت عیسی (ع) را تبریک گفت و افزود: ایشان پرچم‌دار عدالت آسمانی بودند و الگوی انسانیت و همدلی برای جهانیان.

در بخشی دیگر، حجت‌الاسلام قنبری به رعایت صرفه‌جویی در شب یلدا تأکید کرد و گفت: این مراسم باید فرصتی برای همدلی و صله‌رحم باشد و از تجمل‌گرایی و مصرف غیرضروری پرهیز شود تا خانواده‌ها هم هزینه‌های سنگین نداشته باشند.

وی افزود: اگر در شب یلدا ساده‌زیستی رعایت شود و بخشی از هزینه‌ها صرف کمک به نیازمندان شود، ضمن برکت و آرامش معنوی، این آیین سنتی ارزشمندتر و ماندگارتر خواهد شد.