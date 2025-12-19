حمایت از توسعه کاربردهای لیزر و فوتونیک در صنایع پیشرفته و پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان فناوری‌های کوانتوم، لیزر و فوتونیک، فراخوان حمایت از طرح‌های مرتبط با توسعه کاربردهای فناوری لیزر و فوتونیک در صنایع پیشرفته و حوزه پزشکی منتشر کرد.

بر اساس این فراخوان، شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشگران و فعالان صنعتی می‌توانند طرح‌های نوآورانه خود را در دو محور اصلی کاربردهای صنعتی و کاربردهای پزشکی ارائه کنند.

در بخش کاربردهای صنعتی، محورهای مورد حمایت شامل ساخت و تجاری‌سازی انواع ابزارهای صنعتی مبتنی بر فوتونیک، سیستم‌های اندازه‌گیری اپتیکی و لیزری، طراحی و ساخت ماشین‌آلات برش، حکاکی و جوش لیزری، تجهیزات اپتیکی و حسگرهای نوری، و همچنین لیزرهای توان بالا برای صنایع مختلف است.

همچنین در حوزه کاربردهای پزشکی، ستاد توسعه فناوری‌های کوانتومی از طرح‌هایی در زمینه تولید و تجاری‌سازی سامانه‌های جراحی لیزری، دستگاه‌های لیزری نوین برای درمان بیماری‌ها، تصویربرداری و تشخیص پیشرفته بر پایه فناوری فوتونیک، و توسعه ابزارهای نوین تشخیص سریع بیماری‌ها حمایت خواهد کرد.

بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، دریافت طرح‌ها تا ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود. مرحله ارزیابی اولیه تا پایان بهمن‌ماه، اعلام نتایج در اسفندماه و امضای تفاهم‌نامه اجرای طرح‌ها از نیمه فروردین ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال طرح‌ها به وب‌گاه ستاد مراجعه کرده یا از طریق کانال‌های ارتباطی ستاد در پیام‌رسان بله به آدرس @qlp_admin اقدام کنند.