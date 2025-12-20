به گزارش خبرنگار مهر، پیروزی تراکتور مقابل پرسپولیس در ضیافت پنالتی از مرحله یک‌شانزدهم جام حذفی، یکی از حساس‌ترین و پرحاشیه‌ترین دیدارهای فصل فوتبال ایران را رقم زد؛ مسابقه‌ای که بسیاری از کارشناسان از آن به‌عنوان «فینال زودرس» یاد می‌کردند.

حسن آذرنیا، سرپرست و مربی پیشین تراکتور در گفتگو با خبرنگار مهر به تحلیل این دیدار، عملکرد فنی دو تیم، نقش هواداران و آینده تراکتور در رقابت‌های پیش‌رو پرداخت.

بازی در حد یک فینال واقعی بود

آذرنیا در ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به کیفیت بالای مسابقه گفت: بازی بسیار خوبی را شاهد بودیم. هر دو تیم تمام توان خود را گذاشتند و واقعاً می‌شد این دیدار را یک فینال زودرس دانست. البته ذات بازی‌های حذفی همین است و کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند سرنوشت یک تیم را تغییر دهد.

تراکتور تیم مسلط میدان بود

وی با تمجید از نمایش فنی تراکتور ادامه داد: به نظر من تراکتور در مجموع تیم مسلط زمین بود. طبیعی است تیمی که جلو می‌افتد، در دقایق پایانی برای حفظ نتیجه کمی عقب‌نشینی کند. در همین فضا هم پرسپولیس توانست از آخرین موقعیت خود استفاده کرده و به گل برسد.

اخراج نادری هم تراکتور را متوقف نکرد

سرپرست پیشین تراکتور به اخراج محمد نادری اشاره کرد و گفت: تراکتور خیلی بد موقع گل خورد و خیلی بد هم ۱۰ نفره شد. اما این تیم بعد از اخراج محمد نادری هم به نظرم پا پس نکشید. این نشان‌دهنده شخصیت تیمی بالای تراکتور است. با وجود یک یار کمتر، باز هم تیم توانست کنترل بازی را در دست داشته باشد و اجازه ندهد پرسپولیس کاملاً سوار بر بازی شود.

آذرنیا با تأکید بر نقش هواداران تراکتور افزود: بازی در تبریز همیشه برای هر حریفی سخت است. تراکتور با همین هوادارانش زنده است. حمایت پرشور سکوها به تیم جان می‌دهد و بازیکنان با تمام وجود برای موفقیت می‌جنگند.

هیجان طبیعی است، اما نباید به تیم ضربه بزند

او درباره حواشی و فضای ورزشگاه گفت: هیجان در فوتبال کاملاً طبیعی است، مخصوصاً در بازی‌های بزرگ. فقط امیدوارم نوع تشویق‌ها و حمایت‌ها طوری باشد که تیم آسیب نبیند. محرومیت یا هر اتفاق انضباطی دیگری می‌تواند به تراکتور لطمه بزند و این اصلاً اتفاق خوبی نیست.

تراکتور مسیر فنی درستی را طی می‌کند

آذرنیا با اشاره به روند فنی تیم اظهار داشت: تراکتور مسیر فنی خوبی را طی می‌کند. شاید تیم نقاط ضعفی هم داشته باشد، اما کادر فنی تلاش می‌کند آن‌ها را پوشش دهد. به نظرم تراکتور حتی در لیگ نخبگان هم این پتانسیل را دارد که موفق ظاهر شود.

برتری فنی تراکتور نسبت به پرسپولیس

وی در جمع‌بندی فنی مسابقه گفت: با نهایت احترام به تیم خوب پرسپولیس، فکر می‌کنم تراکتور در مجموع کیفیت فنی بهتری داشت. تمرکز تیم حفظ شد و با دلگرمی هواداران، توانست به این پیروزی مهم برسد.

این برد باید فراموش شود

آذرنیا در پایان با نگاهی به آینده تأکید کرد: حالا این بازی باید فراموش شود. تراکتور باید در لیگ برتر امتیازاتی را که از دست داده با بردهای متوالی جبران کند تا همچنان مدعی قهرمانی بماند. بردن پرسپولیس قطعاً از نظر روحی به تیم کمک می‌کند، اما فوتبال در هر سه جامی که تراکتور در آن حضور دارد ادامه دارد و راه هنوز طولانی است.