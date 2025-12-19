نفتالی بنت: لحظات سختی در انتظار ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در پی اعلام گروه هکری «حنظله» مبنی بر هک کردن گوشی تلفن نفتالی بنت، نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی، رسانههای اسرائیلی واکنش وی را به این واقعه منتشر کردند.
بنت در اظهاراتی پس از این حادثه گفت: من میدانستم که این کار آسان نخواهد بود و میدانم که لحظات دشواری هنوز در انتظار ماست.
ساعاتی قبل، رسانه صهیونیستی «معاریو» به نقل از آوی اشکنازی تحلیلگر اسرائیلی گزارش داد: با نفوذ گروه هکری «حنظله» به تلفن همراه نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، ایران بدون تردید موفق شده است اسرائیل به ویژه دستگاه امنیت داخلی را در موقعیتی سخت و دشوار قرار دهد.
اشکنازی اعلام کرد: نفتالی بنت شخصیتی است که تحت حفاظت واحد ۷۳۰ حفاظت افراد مهم شاباک است. تلاش شاباک برای دور نگه داشتن خود از این رسوایی در این مورد جواب نمیدهد. شاباک مسئول کل سیستم امنیتی شخصیتهایی است که از آنها محافظت میکند و هیچ جایی برای اهمال یا چشم پوشی وجود ندارد. نتیجه اینکه شاباک به ریاست دیوید زینی شکست خورده است. مشکل فقط مربوط به تلفن بنت نیست؛ مسئله بسیار گستردهتر است. ایران در تلاشی هماهنگ برای نفوذ به اسرائیل از طرق مختلف است و از فضای مجازی برای حمله به اهداف اسرائیلی بهره میگیرد.
اشکنازی گفت: اسرائیل در حال مدیریت نادرست این تحولات است. نهاد امنیتی باید رویکرد خود را تغییر دهد.. امروز ایرانیها موفق به هک کردن تلفن نفتالی بنت شدند؛ فردا ممکن است موفق به هک سیستم راهبردی اسرائیل شوند و آن زمان ممکن است خیلی دیر شده باشد.
گفتنی است که شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی دو روز پیش مدعی شده بود که هکرهای ایرانی گوشی «نفتالی بنت»، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی را هک کردهاند. هکرها هزاران شماره خصوصی، تصاویر و مکالمات مربوط به گروههای داخلی بنت را منتشر کردهاند.
