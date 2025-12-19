تمام مدارس اراک و برخی شهرستان های استان مرکزی فردا شنبه غیرحضوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان مرکزی فعالیت شهرستان اراک، تمام مقاطع تحصیلی به صورت غیر حضوری و در بستر شاد برگزار می‌شود و امتحانات نهایی به قوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود.

در شهرستان خنداب مقطع ابتدایی غیر حضوری و در بستر شاد، متوسطه اول و دوم با یک ساعت تأخیر و امتحانات نهایی به قوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود.

در شهرستان شازند مقطع ابتدایی به صورت غیر حضوری و در بستر شاد، متوسطه اول و دوم با یک ساعت تأخیر و امتحانات نهایی به قوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود.

در شهرستان آشتیان مقطع ابتدایی به صورت غیر حضوری و در بستر شاد برگزار می‌شود.

در شهرستان فراهان مقطع ابتدایی به صورت غیر حضوری و در بستر شاد، متوسطه اول و دوم با یک ساعت تأخیر و امتحانات نهایی به قوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود.

در شهرستان کمیجان تمام مقاطع به صورت غیر حضوری و در بستر شاد برگزار و امتحانات نهایی به قوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود.

در شهرستان ساوه تمام مقاطع به صورت غیر حضوری و در بستر شاد برگزار و امتحانات نهایی به قوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود.

در شهرستان دلیجان تمام مقاطع در مناطق روستایی به صورت غیر حضوری و در بستر شاد

کلیه مقاطع در مناطق شهری با یک ساعت تأخیر برگزار و امتحانات نهایی به قوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود.

در شهرستان محلات مقطع ابتدایی به صورت غیر حضوری و در بستر شاد، متوسطه اول و دوم با یک ساعت تأخیر برگزار و امتحانات نهایی به قوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود.

در شهرستان خمین مقطع ابتدایی به صورت غیر حضوری و در بستر شاد، متوسطه اول و دوم با یک ساعت تأخیر برگزار و امتحانات نهایی به قوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود.

در شهرستان تفرش مقطع ابتدایی به صورت غیر حضوری و در بستر شاد برگزار امتحانات مقاطع متوسطه اول و دوم و همچنین امتحانات نهایی به قوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود.

در زرندیه فقط مقطع ابتدایی به صورت غیر حضوری و در بستر شاد برگزار می‌شود.