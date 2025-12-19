تداوم صدرنشینی پارس جنوبی در لیگ برتر بانوان/ ناهید کیانی و طلای دوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر تکواندو بانوان «جام ایراندخت» (یادواره شهیده زینب کمائی) امروز جمعه ۲۸ آذرماه با برگزاری اوزان زوج با حضور ۵۳ بازیکن آزاد و ۱۳ تیم پیگیری شد.

تا پایان هفته دوم رقابت‌ها تیم پارس جنوبی با درخشش بازیکنانش همچنان با کسب ۳۰۸ امتیاز در سکوی اول جدول رده بندی قرار دارد؛ آکادمی ویسی در روز دوم خوب ظاهر شد و با بالا بردن تفاضل امتیازی خود با سایر رقبا و همچنین کسب ۲۱۷ امتیاز در رده دوم ایستاد؛ ایمن تک پیشرو با ۱۵۷ امتیاز و پایگاه سلامتی رها نیز با دریافت ۱۲۳ امتیاز در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.

همچنین آزاده یاسایی از پارس جنوبی و گیتا ویسی از تیم آکادمی ویسی به عنوان بهترین مربی، سمیه عباسی از تیم دیار به عنوان بهترین سرپرست، سارا شجیع از آذربایجان غربی و فائزه واحدی منش از گلستان به عنوان بهتربن داوران: و معصومه رنجبر به عنوان بهترین تکواندوکار انتخاب و معرفی شدند.

نتایج اوزان مختلف به این شرح است:

ودر وزن ۴۶- کیلوگرم غزال هوشمند از پارس جنوبی موفق شد برای اولین بار به مقام قهرمانی دست یابد. وی در فینال مقابل باران خداداد که به عنوان بازیکن آزاد در این دوره حضور داشت، به میدان رفت و به برتری رسید. خداداد نقره‌ای شد، سمیرا شکری از تیم دیار و هستی ولی نژاد از هدیه سازان اریکه پاسارگاد سوم شدند.

در وزن ۴۹- کیلوگرم معصومه رنجبر از تیم آکادمی ویسی همانند هفته نخست موفق شد با گذشتن از سد رقبا به نشان طلا برسد. وی در فینال برابر همتا برجسته از تیم هیأت تکواندو همدان به میدان رفت و به برتری رسید. برجسته نقره‌ای شد؛ ساینا علیپور از تیم هدیه سازان اریکه ایرانیان و هستی زهرایی از تیم آکادمی ویسی سوم شدند.

برترین‌های اوزان فرد

پرنیان نوری از تیم پارس جنوبی دومین طلای این تیم را در وزن ۵۳- کیلوگرم، کسب کرد. وی در دیدار فینال مقابل نگار اسماعیلی از ایمن تک پیشرو به میدان رفت که به برتری رسید. اسماعیلی نقره‌ای شد؛ روژان گودرزی از تیم آکادمی ویسی و نگین ناصری پور از پارس جنوبی نیز سوم شدند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم ناهید کیانی از تیم پارس جنوبی همانند هفته نخست به مقام قهرمانی رسید. نایب قهرمان المپیک پاریس در فینال برابر آناهیتا رمضانی از تیم آکادمی ویسی دیدار کرد و در دو راند پیروز شد. رمضانی دوم شد؛ سارا میزبان ازتیم آکادمی ویسی و ریحانه رحیمی از تیم ایمن تک پیشرو سوم شدند.

فرشته فتحی از تیم ایران استار به نسبت هفته قبل به یک وزن پایین‌تر آمد و موفق شد علاوه بر حضور در فینال وزن ۶۲- کیلوگرم در دیدار نهایی برابر مطهره فتحی بازیکن آزاد، به پیروزی دست یابد. فتحی پیش از حضور در فینال برابر نسترن ولی زاده از تیم پارس جنوبی رقیب قدرتمند خود در نیمه نهایی پیروز شده بود. مطهره فتحی دوم شد؛ همچنین فاطمه حیاتی بازیکن آزاد و نسترن ولی زاده به نشان برنز رسیدند.

ساغر مرادی از تیم هدیه سازان اریکه پاسارگاد قهرمانی هفته نخست را از یلدا ولی نژاد در دیدار نهایی گرفت و موفق شد عنوان قهرمانی هفته دوم را تصاحب کند و اجازه نداد تا تیم پارس جنوبی در این وزن طلایش را تکرار کند. نیلوفر صادقی از ایمن تک پیشرو و کیانا حیدری بازیکن آزاد نیز به عنوان سومی رسیدند.

در وزن ۷۳- کیلوگرم ملیکا میرحسینی همانند هفته نخست ترک عادت نکرد و قهرمان شد تا تک طلای روز نخست پایگاه سلامتی رها را به دست بیاورد. او در دیدار نهایی برابر الهام حقیقی از تیم آکادمی ویسی به میدان رفت و موفق به پیروزی شد. حقیقی دوم شد؛ مبینا کاظمی از تیم هیأت تکواندو استان همدان و باران نعمتی از هدیه سازان اریکه پاسارگاد نیز سوم شدند.

در وزن ۷۳+ کیلوگرم، سارا صوفی از تیم پارس جنوبی همانند هفته نخست به دیدار نهایی راه یافت اما این بار برابر عسل صابری از تیم ایران استار تن به شکست داد. صابری تک طلای ایران استار در روز دوم را کسب کرد؛ صوفی دوم شد. زینب اسماعیلی از تیم سیمرغ و زینب اسدی از ایمن پیشرو نیز بر سکوی سوم ایستادند.

در این دوره از مسابقات علاوه بر ۵۳ بازیکن آزاد تیم‌های دیار، اورون الف، اورون ب، ایمن تک پیشرو، هلدینگ رنگ سازی رونق و آئینه، تیم هیأت تکواندو استان همدان، سیمرغ، پارس جنوبی، آکادمی آترا، پایگاه سلامت رها، آکادمی ویسی، هدیه سازان اریکه پاساردگاد و ایران استار با یکدیگر رقابت خواهند پرداخت.