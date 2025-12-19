به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، در سخنرانی خود به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله سید محمدباقر حکیم، با تأکید بر وفاداری به راه و پروژه فکری «شهید محراب»، این مناسبت را فرصتی سالانه برای بازبینی مواضع، تعیین اولویت‌ها و تصحیح مسیر ساخت دولت ملی در عراق توصیف کرد.

وی با بیان اینکه یادبود شهید آیت‌الله حکیم صرفاً یک مناسبت تاریخی نیست، گفت: این روز آزمونی برای صداقت در پایبندی به پروژه‌ای است که با خون شهیدان، برای ساختن عراقی مقتدر، مستقل، عادل و متحد پایه‌گذاری شد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق با اشاره به روندهای سیاسی جاری، اعلام کرد: عراق در آستانه شکل‌گیری دولتی ملی بر پایه نتایج انتخابات و چارچوب‌های قانونی قرار دارد و تلاش‌ها بر آن است که این روند، منطبق با خواست مردم و منافع کشور به سرانجام برسد.

وی احترام به نتایج انتخابات و تسریع در تشکیل دولت را یک ضرورت ملی دانست.

حکیم با تأکید بر اقتدار حکومت به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه اصلاح، تصریح کرد: حکومت واقعی یعنی اجرای قانون، تأمین امنیت، تحقق عدالت و اداره کشور با منطق دولت، نه واکنش‌های مقطعی.

وی افزود: دولت آینده باید دارای تیمی توانمند، برنامه‌ای روشن و قدرت تصمیم‌گیری و اجرا باشد و در برابر بحران‌ها عقب‌نشینی نکند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق، اقتصاد را «نبرد واقعی حاکمیت» خواند و گفت: صنعت، کشاورزی، گردشگری، انرژی، سرمایه‌گذاری، فناوری و دیجیتال‌سازی از ارکان امنیت ملی عراق هستند و دولت آینده باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی تولید و درآمد پایدار ارزیابی شود، نه صرفاً بودجه‌های اسمی.

حکیم در ادامه خواستار اجرای «آزمون صدروزه» برای دولت آینده شد تا میزان جدیت آن در حل مسائل معیشتی و خدماتی مشخص شود.

در بخش دیگری از سخنان خود، سید عمار حکیم با اشاره به تحولات پرشتاب منطقه‌ای، شرایط کنونی را «زلزله‌ای ژئوپلیتیک» توصیف کرد و گفت: عراق بازیگر محوری و پل ارتباطی میان محورهای مختلف است و باید با مدیریت هوشمندانه روابط خارجی، از گرفتار شدن در درگیری‌ها جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: عراق نه میدان جنگ دیگران خواهد بود، نه صندوق پیام و نه خط تماس به نیابت از دیگران. سیاست دولت باید بر منافع ملی و ثبات کشور استوار باشد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق با تأکید بر پیوند سرنوشت کشورهای منطقه، خواستار تقویت وحدت داخلی عراق همزمان با حمایت از وحدت موضع عربی و اسلامی شد و مسئله فلسطین را موضوعی «حقوقی، عادلانه و انسانی» دانست.

وی تاکید کرد: باید همکاری واقعی و اساسی در برابر تهدیدات منطقه وجود داشته باشد، همراه با تلاش جدی برای جلوگیری از هر درگیری منطقه‌ای که ممکن است کشورهای منطقه و امنیت داخلی آن‌ها را تهدید کند.

حکیم در پایان هشدار داد: سرنوشت منطقه یا وحدت و انسجام است یا تفرقه و پراکندگی؛ و در صورت انتخاب راه دوم، پشیمانی سودی نخواهد داشت.