تمامی تمهیدات لازم با طرف عراقی برای بازگشایی مرز چیلات فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه جمعه در پایان سفر روزه هیئت استان ایلام به عراق از برگزاری نشست‌های مهم در جریان سفر سه‌روزه به استان‌های میسان، کربلا و بغداد خبر داد.

وی گفت: محور اصلی مذاکرات با استاندار میسان و رئیس سازمان گذرگاه‌های عراق، تسریع در بازگشایی مرز چیلات و تکمیل زیرساخت‌های عمرانی، اقتصادی و اربعین بوده است.

کرمی افزود: در این نشست‌ها مقرر شد به‌صورت موقت سازه‌هایی برای خدمات‌رسانی به زائران در ایام اربعین در منطقه مستقر شود و ترددهای محدود با هماهنگی مقامات دو استان و مسئولان عراقی آغاز شود.

وی با اشاره به نشست بغداد با دکتر عمر الواحلی، رئیس گذرگاه‌های عراق، و دکتر صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، اظهار داشت: این نشست بسیار مثبت بود و موافقت لازم برای فراهم‌سازی تمهیدات زائران اباعبدالله الحسین (ع) در مرز چیلات صادر شده است.

استاندار ایلام همچنین از تشکیل کمیته‌های مشترک در کربلا خبر داد و گفت: برای توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری میان دو استان، اولین نمایشگاه صنایع دستی ایلام به‌زودی در کربلا برگزار خواهد شد.

کرمی تأکید کرد: این تبادلات فرهنگی و اقتصادی در راستای دیپلماسی بین‌استانی مورد تأکید دولت چهاردهم است و می‌تواند به تعمیق روابط و افزایش ظرفیت‌های صادرات و واردات محصولات در دو سوی مرز منجر شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نشست‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا شاهد نتایج ملموس در حوزه زیارت، تجارت و توسعه روابط در مرز چیلات و سایر گذرگاه‌های مورد نظر باشیم.