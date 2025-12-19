  1. استانها
  2. لرستان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۰:۱۰

«سید حسن موسوی» چهره سال فضای مجازی خرم‌آباد شد

«سید حسن موسوی» چهره سال فضای مجازی خرم‌آباد شد

خرم‌آباد- «سید حسن موسوی» چهره سال فضای مجازی خرم‌آباد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج «خرم آباد هوشمند» عصر جمعه در سالن همایش جهاد کشاورزی لرستان برگزار شد.

«سید حسن موسوی» چهره سال فضای مجازی خرم‌آباد شد

در این رویداد از «سید حسن موسوی» به عنوان چهره سال فضای مجازی خرم آباد در سال ۱۴۰۴ تجلیل شد.

کد خبر 6695307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها