به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج «خرم آباد هوشمند» عصر جمعه در سالن همایش جهاد کشاورزی لرستان برگزار شد.
در این رویداد از «سید حسن موسوی» به عنوان چهره سال فضای مجازی خرم آباد در سال ۱۴۰۴ تجلیل شد.
