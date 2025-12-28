حق شناس: اعتکاف تمرینی برای تحول درونی و مسئولیت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر یکشنبه در همایش سراسری مجریان اعتکاف استان گیلان که در اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه معنوی اظهار کرد: نیت در اعتکاف اهمیت اساسی دارد و اگر این توقف سه‌روزه برای خدا و بازگشت به ارزش‌های الهی باشد، آثار عمیق و ماندگاری در رفتار فردی و اجتماعی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اعتکاف صرفاً ترک موقت شلوغی زندگی صنعتی نیست، افزود: آنچه اهمیت دارد بریدن دل از وابستگی‌هاست، چرا که ممکن است فرد سه روز در مسجد بماند اما پس از آن بدون هیچ تغییری به زندگی گذشته بازگردد؛ در حالی که اعتکاف باید تمرینی برای تحول درونی باشد.

ضرورت بازسازی اعتماد و سرمایه اجتماعی

استاندار گیلان با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به بازسازی اعتماد نیاز دارد. سرمایه اجتماعی آسیب‌دیده اگر ترمیم نشود، هیچ سازه فیزیکی و عمرانی نمی‌تواند جای آن را بگیرد.

وی تأکید کرد: مسجد، مدرسه، نماز جمعه و برنامه‌هایی مانند اعتکاف، کانون‌های اصلی بازسازی سرمایه اجتماعی هستند و باید در این فضاها امید به آینده، اعتماد عمومی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب تقویت شود.

نقش مردم در عبور از شرایط «نه جنگ، نه صلح»

حق‌شناس با اشاره به راهبرد دشمنان برای فرسایشی کردن شرایط کشور گفت: دشمن تلاش کرده کشور را در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» قرار دهد، اما راه عبور از این وضعیت، بازگشت جریان زندگی مردم به حالت عادی و حفظ آرامش اجتماعی است.

وی افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، وظیفه ما حفظ جریان طبیعی زندگی مردم است و نباید اجازه دهیم فضای نااطمینانی بر اقتصاد، اجتماع و فرهنگ کشور سایه بیندازد.

بودجه واقع‌بینانه و پیام دولت به جامعه

استاندار گیلان با اشاره به بودجه ارائه‌شده از سوی دولت اظهار کرد: برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، بودجه‌ای واقع‌بینانه و بدون افزایش غیرمتناسب با تورم به مجلس ارائه شده است؛ بودجه‌ای که پیام آن کنترل تورم و کاهش فشار بر جامعه است.

وی افزود: دولت می‌توانست مانند گذشته حجم بودجه را افزایش دهد، اما با کاهش سهم خود تلاش کرد پیام اعتماد، مسئولیت‌پذیری و واقع‌بینی را به جامعه منتقل کند.

اعتکاف، تمرین مسئولیت اجتماعی

حق‌شناس در پایان با اشاره به نقش مردم و مسئولان در قبال خانواده‌های شهدا و ایثارگران گفت: ما وارث خون هزاران شهید و جانباز هستیم و نگاه آن‌ها به رفتار امروز ماست. اعتکاف باید تمرینی برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اخلاق‌مداری و خدمت به مردم باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت سرمایه اجتماعی و تکیه بر ارزش‌های دینی و انقلابی، جامعه بتواند از شرایط دشوار کنونی عبور کند.