علیمردانی: حذف بودجه نهادهای فرهنگی به زیان سرمایه اجتماعی کشور است

منصور علیمردانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مباحث مطرحشده پیرامون حذف بودجه نهادهای فرهنگی، تأکید کرد: اصل مشارکت اجتماعی در حوزه فرهنگ، یک اصل پذیرفتهشده و ضروری است و هیچکس منکر نقش جامعه، نخبگان، دانشگاهیان و مردم در تولید و ترویج فرهنگ نیست، اما این واقعیت نباید ما را از نقش حاکمیت در سیاستگذاری، حمایت و هدایت فرهنگی غافل کند.
وی با بیان اینکه فرهنگ حوزهای رهاشدنی نیست، افزود: نمیتوان فرهنگ را بهطور کامل به سازوکارهای خودجوش واگذار کرد. تجربههای داخلی و بینالمللی نشان میدهد هر جا دولت بهطور کامل از مسئولیت فرهنگی خود عقبنشینی کرده، خلأ ایجادشده بهسرعت توسط جریانهایی پر شده که با هویت بومی، ملی و ارزشی جامعه همخوانی ندارند. از این رو، بحث اصلی نباید حذف نهادهای فرهنگی باشد، بلکه باید بر اصلاح، ارتقا و کارآمدسازی آنها در کنار تقویت نقش جامعه مدنی تمرکز کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نگاههایی که نهادهای فرهنگی را هزینهبر و کماثر میدانند و معتقدند منابع مالی آنها باید صرف حوزههایی مانند تولید و اشتغال شود، تصریح کرد: این دیدگاه تا حد زیادی ناشی از یک دوگانهسازی نادرست میان فرهنگ و اقتصاد است؛ گویی فرهنگ در مقابل اقتصاد قرار دارد، در حالیکه فرهنگ زیربنای پایدار اقتصاد، تولید و حتی اشتغال است.
علیمردانی ادامه داد: اگر سرمایهگذاری فرهنگی بهصورت هدفمند و هوشمندانه انجام شود، نهتنها هزینه محسوب نمیشود، بلکه میتواند مانع بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی شود؛ آسیبهایی که در صورت وقوع، هزینههای بهمراتب سنگینتری را به کشور تحمیل میکنند.
وی با تأکید بر اینکه نقد به ناکارآمدی برخی ساختارهای فرهنگی وارد است، خاطرنشان کرد: در این حوزه باید شفافیت، ارزیابی عملکرد و نتیجهمحوری تقویت شود، اما راهحل، حذف صورت مسئله و قطع حمایتهای فرهنگی نیست.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی در جمعبندی توصیه خود به دولت و تصمیمگیران گفت: دولت و نهادهای مسئول باید به جای تصمیمات شتابزده، به سمت بازطراحی نظام حمایت فرهنگی حرکت کنند؛ به این معنا که مأموریتها بهطور دقیق مشخص شود، همپوشانیها حذف گردد و خروجیها قابل سنجش و ارزیابی باشد. در کنار این موارد، باید زمینه مشارکت واقعی مردم، هنرمندان، دانشگاهیان و تشکلهای مردمی فراهم شود.
علیمردانی تأکید کرد: اصلاح ساختارها، شفافیت و پاسخگویی میتواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند، اما حذف کامل حمایتهای فرهنگی، در بلندمدت به زیان سرمایه اجتماعی کشور خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به برخی رویکردها که در جامعه ایران همواره بر به حاشیهراندن دستگاههای فرهنگی و نهادهای انقلابی گرایش داشتهاند، اظهار داشت: بهترین راهبرد در برابر این رویکردها، تقویت عقلانیت، کارآمدی و پیوند واقعی نهادهای فرهنگی با نیازهای ملموس و مسائل روز جامعه است. هرچه این نهادها مردمیتر، شفافتر و مسئلهمحورتر عمل کنند، امکان حاشیهرانی و تضعیف آنها کاهش مییابد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس افزود: مواجهه با این جریانها نباید صرفاً واکنشی یا امنیتی باشد، بلکه باید از طریق بازتعریف نقشها، گفتوگوی نخبگانی و اصلاح درونی، مشروعیت و اثرگذاری نهادهای فرهنگی را افزایش داد.
علیمردانی در پایان، به استقبال رسانههای معاند و ضدانقلاب از برخی طرحها و نامهها درباره حذف بودجه نهادهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: این استقبال اتفاقی نیست. تجربه نشان داده هر اقدامی که به تضعیف زیرساختهای هویتی و فرهنگی کشور منجر شود، مورد توجه و حمایت رسانههای معاند قرار میگیرد. از نگاه آنها، تضعیف نهادهای فرهنگی به معنای کاهش قدرت نرم، انسجام اجتماعی و مقاومت فرهنگی جامعه ایران است.
وی تأکید کرد: البته این مسئله به معنای نفی همه نقدهای داخلی نیست، اما باید هوشیار بود که مطالبات اصلاحی، ناخواسته در زمین پروژههایی بازی نکند که هدف اصلی آنها تضعیف بنیانهای فرهنگی و اجتماعی کشور است.
