به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی، از تشکیل کارگروه جذب و ساماندهی سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های ارزش در بخش کشاورزی با هدف هدایت هدفمند سرمایه‌ها و توسعه پایدار بخش کشاورزی خبر داد و گفت: پیگیری امور سرمایه‌گذاری و هدایت منابع به بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و همچنین شناسایی راه‌های تأمین سرمایه، فراتر از تسهیلات بانکی، از مهم‌ترین مأموریت‌های این کارگروه به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: هدایت و جهت‌دهی تسهیلات، پیگیری رفع موانع تولید در بخش کشاورزی، شناسایی راهکارهای افزایش تاب‌آوری تولیدکنندگان در مواجهه با حوادث و مشکلات در دستور کار این کارگروه قرار دارد.

این مقام مسئول افزود: هدایت اعتبارات با اولویت راه‌اندازی طرح‌های راکد، نیمه‌فعال و نیمه‌تمام، تقویت تأمین سرمایه در حوزه کشاورزی قراردادی و توسعه زنجیره‌های ارزش از دیگر محورهای فعالیت این کارگروه است.

بهجت حقیقی با اشاره به اینکه جلسات کارگروه مذکور به فراخور موضوع و با حضور دستگاه‌های تابعه و نهادهای مرتبط تشکیل می‌شود، تصریح کرد: تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری با محوریت الگوی کشت، وضعیت منابع آبی و نیازهای واقعی استان در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه الگوی کشت در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس تدوین شده است، بیان کرد: پس از بررسی‌های تخصصی الگوی کشت، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر حوزه احصا و به کارگروه اعلام می‌شود تا بسته‌های سرمایه‌گذاری دارای قابلیت اجرا شناسایی و زمینه جذب سرمایه‌گذار فراهم شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به ترکیب اعضای این کارگروه تصریح کرد: دبیری این کارگروه بر عهده مدیریت امور سرمایه‌گذاری است و اعضای این کارگروه معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مدیر حراست سازمان، رئیس سازمان تعاون روستایی، رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و مسئول مطالعات آب و کشاورزی اتاق بازرگانی از اعضای این کارگروه هستند.