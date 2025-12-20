به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا گلشن گفت: سنگ کلیه سومین بیماری شایع دستگاه ادراری، بعد از عفونتها و پروستات است.
وی با عنوان این مطلب که میزان شیوع سنگ کلیه در دنیا بین ۵ تا ۱۰ درصد است، افزود: وضعیت کشور ما هم به همین شکل است، ضمن اینکه ما بر روی کمربند شیوع سنگ کلیه قرار داریم.
این فوق تخصص اندویورولوژی، در ادامه به راهکارهای پیشگیری از سنگ کلیه پرداخت و گفت: مهمترین نوشیدنی برای پیشگیری از سنگ کلیه، آب آشامیدنی است.
گلشن ادامه داد: اینکه گفته میشود از آب معدنی، تسویه شده و آب چشمه برای پیشگیری از سنگ کلیه استفاده کنیم، هیچ گونه پایه علمی ندارد و توصیه هم نمیشود. بلکه ما میگوئیم از همین آبهای آشامیدنی که در منازل داریم، استفاده کنید.
