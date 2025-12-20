رحمان نیا: هوای سرد و یخبندان همچنان در استان زنجان مهمان است

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان ز نجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان اغلب مناطق استان قسمتی ابری است.

وی از وقوع وزش باد در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و ابراز کرد: وزش باد شدید از چند روز گذشته در استان آغاز شده است که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: از نظر دمایی همچنان هوای سرد در استان ماندگار است و تا صبح روز یکشنبه یخبندان و دمای پایین به‌ویژه در ساعات شبانه و صبحگاهی در سطح استان ادامه دارد.

رحمان نیا تاکید کرد: با توجه به اینکه هوای سرد و شرایط یخبندان تا اواسط هفته آینده در استان استقرار دارد ه در این میان هشدار هواشناسی رنگ زرد برای استان صادر شده است که توصیه می‌شود هم استانی‌ها از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان منفی دو درجه سانتیگراد است که دماهای فردا بالاتر از امروز خواهد بود.