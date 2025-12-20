به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، یکشنبه ۳۰ آذر به ترتیب فیلم‌های «جغد شب»، «رفیق بد»، «بازگشت به آینده»، «گرن توریسمو» و «برنده‌ها و بازنده‌ها» به ترتیب در ساعات ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۳ و ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «جغد شب» محصول ۲۰۲۲ کره جنوبی به کارگردانی ته جین آن یکشنبه ساعت ۱۷ پخش خواهد شد.

در خلاصه این فیلم آمده است: کیونگ سو یک پزشک طب سوزنی نابینا است که در طول روز قادر به دیدن چیزی نیست اما به طرز عجیبی می‌تواند مانند یک فرد عادی در شب ببیند. در این میان یک شب کیونگ سو شاهد مرگ ولیعهد شده و تصمیم می‌گیرد تا حقیقت مرگ او را آشکار کند.

هنرمندانی همچون ریو جون یول، یو هه جین، یون جین آن، سه هو ان، سوک هیون آن و سونگ ها چو در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

پس از آن فیلم سینمایی «رفیق بد» به‌کارگردانی عباس احمدی مطلق ساعت ۱۹ به نمایش درمی‌آید.

این فیلم داستان ۲ دوست به نام‌های حبیب و عزیز را روایت می‌کند. آنها از بچگی با هم بزرگ شده‌اند و حالا هم که صاحب خانواده شده‌اند با یکدیگر رابطه خانوادگی دارند. این دو کارمند بانک هستند و کارشان انتقال پول بین شعب بانک‌هاست. یک روز حین مأموریت پول‌ها به سرقت می‌رود.

بازیگرانی چون ایرج طهماسب، حمید جبلی، هما روستا، ژاله صامتی، ریما رامین‌فر، مهدی باطبی و الناز حبیبی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در ادامه ساعت ۲۱ فیلم محبوب «بازگشت به آینده ۲» که توسط رابرت زمکیس کارگردانی شده پخش می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان مایکل جی فاکس، کریستوفر لیود، توماس اف ویلسون، لیا تامپسون و الیزابت شو را نام برد.

در خلاصه این فیلم آمده است: مارتی مک فلای که به تازگی از گذشته برگشته دوباره توسط دکتر امت به آینده فرستاده می‌شود تا از به زندان افتادن پسرش در آینده جلوگیری کند.

باکس ویژه شب یلدای شبکه نمایش با پخش فیلم «گرن توریسمو» محصول ۲۰۲۳ به کارگردانی نیل بلومکمپ در ساعت ۲۳ ادامه پیدا می‌کند و در نهایت فیلم «برنده‌ها و بازنده‌ها» به کارگردانی جوزپه کولیتزی ساعت ۱ بامداد روی آنتن می‌رود.