به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام هیأت داوران بخش مسابقه پوستر چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، ۶۰ اثر از مجموع ۲۹۱ اثر شرکت‌کننده در این مسابقه به مرحله نهایی این رویداد هنری راه یافتند که یک اثر از قاسم رشیدی ده صحرایی هنرمند هم استانی نیز به عنوان اثر پذیرفته شده در این بین قرار دارد.

رشیدی ده‌صحرایی در بخش نهایی مسابقه پوستر جشنواره تئاتر فجر برای کسب عنوان برتر با ۳۴ هنرمند طراح گرافیک دیگر رقابت خواهد کرد.

اثر این هنرمند اهل خانمیرزا به همراه دیگر آثار راه یافته به بخش نهایی این رویداد علاوه بر چاپ در کتاب جشنواره، در ۲ نمایشگاه در شهرهای کرمان و تهران به نمایش گذاشته می‌شود.

مدیریت این بخش از جشنواره تئاتر فجر را اشکان قازانچایی برعهده دارد و ابراهیم حقیقی، جواد آتشباری و مهدی دوایی داوری آثار رسیده در این دوره از جشنواره را انجام دادند.

گفتنی است، رشیدی ده‌صحرایی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ارتباط تصویری است و به عنوان مدرس گرافیک در دانشگاه‌ها و مدارس فعالیت می‌کند، این هنرمند سابقه حضور و کسب موفقیت در جشنواره‌های بین‌المللی متعددی همچون تایپوگرافی هندوستان، رویداد پوستر بخارست، زنبور طلایی روسیه، پوستر رگی جامائیکا و پوستر دکارتل اوخاها مکزیک را در کارنامه هنری خود دارد.