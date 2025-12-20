شهادت نوزاد یک ماهه فلسطینی بر اثر سرما در غزه+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، نوزاد ۲۹ روزه فلسطینی بعد از گذشت ۲ ساعت از بستری شدن در بخش اطفال بیمارستان ناصر واقع در جنوب غزه بر اثر شدت سرما جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، با وجود تلاش پزشکان این بیمارستان برای نجات جان نوزاد فلسطینی، کاهش شدید دمای بدن وی باعث شهادتش شد.

تاکنون دست کم ۱۳ فلسطینی بر اثر شدت سرما در نوار غزه و نبود امکانات و وسایل گرمایشی در این باریکه به شهادت رسیده‌اند.

رژیم صهیونیستی با وجود امضای آتش بس مانع ورود کمک‌های بشردوستانه توافق شده به این باریکه می‌شود.