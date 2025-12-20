به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه مراسم تودیع حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین حقانی از مدیریت کل تبلیغات اسلامی هرمزگان با حضور جمعی از مسئولان استانی، چهرههای فرهنگی و فعالان جبهه انقلاب اسلامی برگزار شد.
عبودتیان در این آئین با قدردانی از زحمات چندساله مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی، به تبیین دستاوردهای دوره خدمت وی پرداخت و گفت: در عرصه فرهنگی و تبلیغی کار کردن در واقع مصداق بارز جهاد در راه خدا است به دلیل اینکه هجمههای زیادی به این قشر وارد است.
وی با بیان اینکه برگزاری مراسمهای فرهنگی از جمله میهمانی غدیر در هرمزگان یک کار بزرگ و ملی بود بیان کرد: میهمانی غدیر اوج همبستگی دستگاههای فرهنگی و مردم بود.
عبودتیان گفت: حرکت آقای حقانی از آن کارهای صالح و ماندگاری بود که جریانسازی فرهنگی بدون تصدیگری حاکمیت را با تجمیع ظرفیتهای مردمی به الگو تبدیل کرد.
وی با برشمردن حدود ۲۸ دستاورد کلان در حوزههای مختلف فرهنگی، تصریح کرد: این دستاوردها حاصل حرکتی رو به قله است که قدمبهقدم و با وجود همه مشکلات پیش رفته است.
