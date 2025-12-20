به گزارش خبرگزاری مهر، گشت مشترکی با حضور مسئول حوزه بسیج، مدیر بازرسی و نظارت اصناف و کارشناس اداره غله از واحدهای خبازی سطح شهرستان ازنا انجام شد.

این بازرسی‌ها با هدف تضمین کیفیت نان، رعایت ساعت پخت و نظارت بر اجرای قانون نظام صنفی صورت گرفت.

شناسایی تخلفات و ارسال پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی

بر اساس اعلام مسئولان بازرسی، در جریان این گشت، ۸ فقره پرونده تخلف شامل عدم رعایت ساعت پخت، کم‌فروشی و استفاده از کارت‌های صوری شناسایی شد و پرونده‌های مربوطه جهت رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

تأکید بر اهمیت نظارت بر نان، قوت غالب مردم

مسئولان بازرسی شهرستان ازنا با تأکید بر اینکه نان قوت غالب اکثریت مردم است، اعلام کردند: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای خبازی، بدون اغماض و مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد تا حقوق مصرف‌کنندگان به‌طور کامل صیانت شود.