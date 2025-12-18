نظارت میدانی بر کیفیت آرد و نان در کنگاور

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه‌های نظارتی حوزه تأمین و توزیع آرد و نان، عصر پنجشنبه، بازدیدی از خط تولید کارخانه آرد گلچین کنگاور با هدف ارزیابی کیفیت فرآیند تولید انجام شد.

علی ملکشاهی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به جزئیات این بازدید اظهار کرد: در این برنامه، نمونه‌هایی از آرد و گندم سروالس موجود در خط تولید کارخانه برداشت و برای انجام آزمایش‌های تخصصی به مراکز مربوطه ارسال شد تا از انطباق آن‌ها با استانداردهای تعیین‌شده اطمینان حاصل شود.

وی افزود: علاوه بر کارخانه آرد، تعدادی از واحدهای خبازی سطح شهرستان کنگاور نیز مورد بررسی قرار گرفت و نمونه آرد مصرفی و نان تولیدی آن‌ها جهت کنترل کیفیت و ارزیابی شاخص‌های لازم جمع‌آوری شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت سلامت و کیفیت نان به‌عنوان قوت غالب مردم تصریح کرد: این اقدامات با همکاری بهروز زهرایی، سرپرست اداره غله شهرستان کنگاور، انجام شده و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین آرد و نان به منظور افزایش رضایت شهروندان ادامه خواهد داشت.