به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه‌های نظارتی بر بازار و شبکه توزیع آرد، گشت مشترک سازمان غله و جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد با انجام ۱۲ مورد بازرسی میدانی، موفق به شناسایی ۴ تخلف صنفی شد.

محمد فراشی سرپرست غله و خدمات بازرگانی شهرستان خرم‌آباد روز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: جزئیات تخلفات ثبت‌شده شامل ۲ مورد کم‌فروشی در واحدهای صنفی و ۲ مورد عرضه آرد خارج از شبکه بوده است.

وی بیان کرد: در این میان، یک واحد صنفی با ۱۰ کیسه آرد و واحد دیگر با ۳ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع شناسایی شد.

هدف گشت‌های نظارتی: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان

فراشی با تأکید بر اهمیت این بازرسی‌ها اظهار داشت: هدف اصلی گشت‌های مشترک، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از اخلال در شبکه رسمی توزیع آرد است.

سرپرست غله و خدمات بازرگانی شهرستان خرم‌آباد افزود: با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد و این روند نظارتی با جدیت ادامه می‌یابد.

تأمین و توزیع صحیح آرد؛ رکن اصلی امنیت غذایی

وی افزود: تأمین و توزیع صحیح آرد یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی استان به شمار می‌رود و هرگونه تخلف در این زمینه علاوه بر آسیب به مصرف‌کنندگان، موجب بی‌نظمی در بازار می‌شود. به همین دلیل، نظارت‌ها به‌صورت مستمر و با همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه خواهد داشت.