پلمب یک واحد صنفی و تشکیل پرونده تعزیراتی برای متخلفان در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، گشت مشترک بازرسی با هدف تشدید نظارت‌ها در آستانه شب یلدا از فروشگاه‌های عرضه اقلام اساسی در سطح شهر الشتر انجام شد.

در این بازرسی‌ها، معاونت و بازرسی فرمانداری، رئیس اداره تعزیرات حکومتی، رئیس اداره صمت، رئیس اتاق اصناف و بازرسان ادارات جهاد کشاورزی، صمت، اتاق اصناف و اماکن نیروی انتظامی حضور داشتند.

رصد توزیع اقلام اساسی و تشکیل پرونده برای متخلفان

در جریان این بازرسی‌ها، روند توزیع اقلام اساسی و امنیت غذایی در ایام شب یلدا مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، برای چندین فروشگاه عرضه اقلام اساسی به دلیل عدم درج قیمت کالاها و تنقلات، عدم ارائه فاکتور خرید و گران‌فروشی اقلامی مانند برنج، روغن و شکر پرونده تعزیراتی تشکیل شد.

همچنین یک واحد صنفی به دلیل گران‌فروشی برنج و عدم درج قیمت سایر اقلام اساسی پلمب شد.

ادامه بازرسی‌ها تا شب یلدا

مسئولان بازرسی اعلام کردند که این اقدامات در روزهای منتهی به شب یلدا در دو شیفت صبح و عصر ادامه خواهد داشت تا ضمن کنترل قیمت‌ها، آرامش و امنیت غذایی شهروندان تضمین شود.