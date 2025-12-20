آغاز طرح زمستانه پلیس سمنان؛ ۸۰ نقطه محورهای مواصلاتی رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی ظهر شنبه در مراسم آغاز رزمایش ترافیک پلیس ویژه طرح زمستانه در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار داشت: در این طرح رفتار ترافیک شهروندان به منظور ارتقا ایمنی رصد و پایش می‌شود.

وی از همکاری راهداری، ستاد مدیریت بحران، هلال احمر، اورژانس، استانداری، آتش نشانی و نیروی انتظامی در این رزمایش خبر داد و افزود: این نیروها به صورت شبانه روز در جاده‌ها مستقر و برای تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای تلاش می‌کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان از رصد ۸۰ نقطه محورهای مواصلاتی توسط دوربین ثابت خبر داد و گفت: پایش به صورت محسوس و غیر محسوس در سطح جاده‌های استان ادامه دار خواهد بود.

بزرگی از برخورد با تخلفات حادثه ساز در استان خبر داد و تصریح کرد: سامانه‌های هوشمند نیز رفتار این رانندگان را تحت نظر خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه امنیت خط قرمز پلیس راه در جاده‌ها است، افزود: برای تحقق این اهداف ۱۴۴ نفر ساعت از نیروهای پلیس در جاده‌ها مستقر خواهند شد.