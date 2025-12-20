به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طاهری معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری منطقه ۲ تهران گفت: در آستانه فرارسیدن شب یلدا باهدف گسترش شور و نشاط اجتماعی، توجه به آئین‌های اصیل ایرانی - اسلامی و تقویت هویت فرهنگی شهر، فضاهای شهری منطقه با عناصر و نمادهای برگرفته از سنت‌های یلدایی آذین‌بندی شده است.

وی افزود: در این طرح، المان‌هایی با موضوعات هندوانه، انار، دیوان حافظ طراحی و در میادین مهم نظیر، صنعت، شهید طهرانی مقدم و. جانمایی شده است.

معاون خدمات شهری منطقه ۲ با اشاره به رویکرد فرهنگی و اجتماعی این اقدام تصریح کرد: ایجاد جلوه‌های بصری متناسب با مناسبت‌های ملی علاوه بر افزایش جذابیت سیمای شهری، موجب تقویت حس همدلی و شادابی در میان شهروندان می‌شود. شب یلدا فرصت ارزشمندی است تا شهر نیز مانند خانه‌های مردم مزین به نمادهای امید، مهر و صمیمیت شود

طاهری در ادامه به برگزاری جشن یلدا و کلاس آموزش میوه‌آرایی در مراکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه ۲ اشاره کرد و گفت: در این جشن، شهروندان با میوه‌آرایی، تهیه انواع آش‌های سنتی و محلی، دسرها و تنقلات، آئین زیبای یلدا را پاس داشتند.