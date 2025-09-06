کشف ۴۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در ملایر از ابتدای امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شیر دره ظهر شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران، گزارشی از وضعیت برق‌رسانی، پروژه‌های عمرانی و ظرفیت‌های انرژی شهرستان ارائه کرد و اظهار کرد: تعداد مشترکان برق ملایر تا پایان سال گذشته به ۱۳۸ هزار و ۷۱۶ مشترک رسیده و ۷ شهر و ۲۰۸ روستای شهرستان از نعمت برق برخوردار هستند.

به گفته وی، طول شبکه فشار متوسط در ملایر یک‌هزار و ۹۲۶ کیلومتر و طول شبکه فشار ضعیف یک‌هزار و ۳۱۱ کیلومتر است و سه‌هزار و ۴۱۲ دستگاه پست ۲۰ کیلوولت وظیفه تأمین برق پایدار برای مشترکان را بر عهده دارند.

مدیر توزیع برق ملایر از بهره‌برداری ۸ پروژه با اعتبار ۶۳ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در راستای تقویت شبکه و افزایش پایداری برق اجرا شده‌اند.

ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر

شیر دره با اشاره به صدور ۲۲۸ مگاوات مجوز احداث نیروگاه خورشیدی در شهرستان بیان کرد: بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها اجرایی شده و بخشی دیگر در حال اقدام است. تاکنون ۱۴ نیروگاه حمایتی ۵ کیلوواتی به بهره‌برداری رسیده و ۸۳ نیروگاه ۵ کیلوواتی دیگر نیز تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

به گفته وی، صنایع و کشاورزان نیز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی ترغیب شده‌اند و کشاورزانی که ۸۰ درصد برق مصرفی خود را از خورشید تأمین کنند، از خاموشی ۵ ساعته مدیریت بار معاف خواهند شد.

مدیر توزیع برق ملایر یادآور شد: از ظرفیت مجوز داده‌شده، ۵۱ مگاوات سهم پروژه‌های تعهدی وزارت نیرو است و در منطقه جوکار نیز یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی در حال احداث است.

مقابله با مصرف غیرمجاز برق

شیر دره در پایان با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه برق گفت: با همکاری شورای تأمین و دستگاه قضایی، ۴۹ دستگاه ماینر غیرمجاز با توان ۱۶۰ کیلووات کشف شده که برق مصرفی آن‌ها در یک ماه برابر با مصرف ۵۷۶ خانه مسکونی بوده است.