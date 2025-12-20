  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲

تجلیل استاندار خوزستان از مقام مادران توان یاب

تجلیل استاندار خوزستان از مقام مادران توان یاب

اهواز- استاندار خوزستان با تأکید بر تحول مفهوم معلولیت در جهان گفت: جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که محدودیت در یک بخش بدن، به معنای نادیده گرفتن سایر ظرفیت‌های خدادادی فرد نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در مراسم تجلیل از مقام مادران توان‌یاب که توسط مؤسسه همدلان مهرآفرین کوثر برگزار شد، اظهار داشت: مفهوم معلولیت در سال‌های اخیر دچار تحول و ارتقا شده و نگاه ترحم‌آمیز به توان‌یابان کاملاً منسوخ است.

وی با اشاره به بازتعریف معلولیت در جهان امروز افزود: اگر کسی در بخشی از بدن دچار محدودیتی باشد، این به معنای نادیده گرفتن سایر ظرفیت‌ها و استعدادهای خدادادی و اکتسابی او نیست. بسیاری از افرادی که با چالش جسمانی یا حرکتی مواجهند، در سایر حوزه‌ها از توانمندی فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند.

استاندار خوزستان تأکید کرد: به نظر من معلول واقعی کسی است که ظرفیت‌های خود را معطل نگه می‌دارد؛ فردی که به ظاهر سالم است اما برای رشد و شکوفایی استعدادهایش تلاش نمی‌کند.

موالی‌زاده با اشاره به تقسیم‌بندی سلامت به چهار بعد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی اظهار داشت: ممکن است فردی در یک بخش از سلامت جسمانی خود دچار محدودیتی باشد، اما در سایر عرصه‌های سلامت، انسانی خودساخته باشد که بر خود تسلط و مدیریت دارد و این امری بسیار مهم است.

او خطاب به حاضرین گفت: شما از ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی برخوردارید که می‌توانید منشأ آثار بسیاری در عرصه‌های مختلف جامعه باشید و این تعارف نیست، بلکه واقعیتی انکارناپذیر است.

استاندار خوزستان افزود: نمونه‌های بسیاری از درخشش توان‌یابان در عرصه‌های علمی، کارآفرینی، ورزشی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی وجود دارد.

موالی‌زاده بر یک مطالبه مهم و ضروری تأکید کرد و گفت: ما باید شرایط زیست مناسب را در جامعه، شهرها، روستاها و در کلیت استان برای انجام کارهای روزمره توان‌یابان عزیز ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: وضعیت فعلی پیاده‌روها و بسیاری از اماکن برای تردد افرادی که از ویلچر استفاده می‌کنند، دشوار است و باید به سمت ایجاد شرایط مناسب‌تر حرکت کرد.

استاندار خوزستان گفت: ما در کنار شما هستیم و از ایده‌ها، افکار بلند و توان شما تا جایی که ممکن باشد، استفاده خواهیم کرد تا جامعه از آن بهره‌مند شود.

کد خبر 6696395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها