به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه، نشست خانواده وزارت کشور در استان کرمانشاه با حضور منوچهر حبیبی استاندار، معاونان استانداری، فرمانداران، مدیران‌کل ستادی، مشاوران استاندار و بخشداران استان در سالن شهدای دولت برگزار شد.

جلیل بالایی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در سخنانی به وضعیت روستاهای فاقد دهیاری اشاره و خواستار آن شد که فرمانداران در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها برای تخصیص منابع متناسب با تعداد خانوارها تصمیم‌گیری کنند. وی تاکید کرد که این اقدام باعث خواهد شد این روستاها کد شناسایی دریافت کرده و امکان بهره‌مندی از اعتبارات را پیدا کنند. معاون استاندار این مطالبه را نخستین درخواست جدی مدیریت استان عنوان کرد.

وی سپس به وضعیت شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت پرداخت و گفت که باوجود پیگیری‌ها، بسیاری از شهرداری‌های این شهرها هنوز اجرای پروژه‌ها را آغاز نکرده‌اند. بالایی با اشاره به اینکه استان در حوزه روستایی جزو برترین‌هاست، افزود که عملکرد شهری در سطح میانی قرار دارد و این فاصله نیازمند تلاش مضاعف است.

بالایی با یادآوری تأکید دولت و رئیس‌جمهور بر تکمیل پروژه‌ها، از شهرداران و مدیران محلی خواست با همکاری یکدیگر اجرای پروژه‌های شهری را سرعت دهند. او اضافه کرد که روحیه اجرای مستقیم پروژه‌ها توسط برخی شهرداران قابل تقدیر است، اما این نگرش باید در تمام شهرهای کوچک تثبیت شود.

معاون استاندار در بخش پایانی سخنان خود به آمادگی استان برای برگزاری انتخابات اشاره و از فرمانداران خواست فهرست نهایی شعب اخذ رأی را هرچه سریع‌تر در اختیار ادارات مخابرات قرار دهند تا زیرساخت‌های ارتباطی، به ویژه فیبر نوری، کامل فراهم شود. وی همچنین بر مدیریت بهینه ناوگان خودرویی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که تأمین خودرو برای شعب روستایی و سیار باید اولویت باشد تا هیچ مشکلی در روند برگزاری انتخابات ایجاد نشود.