تیموری: ۴۴ هزار تن مرکبات از مازندران روانه بازارهای جهانی شد

ساری - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات بیش از ۴۴ هزار تن مرکبات این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسداله تیموری‌یانسری افزود: در این میان، کیوی با ۹۵۴ محموله و وزن ۲۰ هزار و ۹۱ تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است که از این میزان، ۳۷۲ محموله به وزن ۸ هزار و ۹۲.۸۹ تن به کشور هند و ۵۸۲ محموله به وزن ۱۱ هزار و ۹۹۸ تن به سایر کشورها صادر شده است.

وی گفت: در همین مدت، ۴۳۷ محموله نارنگی به وزن ۸ هزار و ۸۴۴ تن و ۸۴۸ محموله پرتقال به وزن ۱۷ هزار و ۸۲ تن از مازندران به بازارهای هدف ارسال شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: کشورهای مقصد صادرات مرکبات استان شامل بازار اوراسیا از جمله ارمنستان، بلاروس، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده‌اند.

تیموری‌یانسری گفت: صادرات موفق مرکبات نیازمند زنجیره‌ای منسجم و دانش‌بنیان از مرحله تولید در روستاها تا عرضه در بازارهای جهانی است و این زنجیره باید شامل بهینه‌سازی روش‌های کشاورزی، رعایت استانداردهای کیفی و بهداشتی، بسته‌بندی مناسب، ایجاد برند معتبر و شناسایی دقیق بازارهای هدف باشد.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان، برنامه‌ریزی جامعی را برای ارتقای زنجیره ارزش مرکبات از روستا تا دروازه‌های جهان در دست اجرا دارد تا جایگاه ایران در بازارهای جهانی بیش از پیش تقویت شود.

