رضازاده: برخورد سه خودروی سواری در ارومیه ارومیه ۶ مصدوم برجای گذاشت

فرزین رضازاده در خصوص حادثه به خبرنگار مهر گفت: شنبه شب وقوع تصادف میان سه خودرو در ارومیه، جاده امامزاده نرسیده به تقاطع اوچ قبیرلر به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام و اقدامات پیشبیمارستانی توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی آغاز شد.
رضازاده افزود: در این سانحه ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، ۵ مصدوم پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به مراکز درمانی منتقل و یک نفر نیز در محل حادثه درمان شد.
وی با اشاره به لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، بر توجه ویژه رانندگان به سرعت مطمئنه و احتیاط در تقاطعها و محورهای پرتردد تأکید کرد.
