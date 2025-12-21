حرکات نمایشی پرخطر در کرمان؛ خودرو توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه کشور درباره انتشار ویدئویی از انجام حرکات نمایشی خطرناک یک دستگاه پژو پارس در معابر شهری کرمان، اعلام کرد: بررسیهای پلیس نشان داد این خودرو حدود ۱۰ روز پیش بهدلیل انجام حرکات نمایشی پرخطر در سطح بلوارها و کمربندی شهر شناسایی شده بود.
همکاران ما با مشاهده این خودرو در کمربندی و از طریق علائم و مشخصات نصبشده پشت شیشه، اقدام به استعلام آن کردند که مشخص شد خودرو دارای دستور توقیف قضائی بهدلیل همین تخلفات خطرناک است.
در همین راستا، خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد و برابر مقررات، به مدت یک ماه توقیف خواهد بود. همچنین راننده متخلف نیز به دستگاه قضائی معرفی شده تا مطابق قانون با وی برخورد شود.
انجام حرکات نمایشی در معابر عمومی، بهویژه در بلوارها و خیابانهای پرتردد، تهدیدی جدی برای جان شهروندان محسوب میشود و انتشار اینگونه فیلمها در فضای مجازی نباید موجب عادیسازی تخلفات حادثهساز شود و پلیس با هرگونه رفتار پرخطر رانندگی، قاطعانه و بدون اغماض برخورد میکند.
پلیس راهور اجازه نخواهد داد امنیت ترافیکی و آرامش شهروندان قربانی رفتارهای هیجانی و خارج از قانون شود و از رانندگان خواست مقررات راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرند.
نظر شما