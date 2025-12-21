انتقاد رسانه یونانی از سرمربی المپیاکوس/ سردرگمی در استفاده از طارمی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال المپیاکوس و کیفیسیاس در هفته پانزدهم سوپرلیگ یونان شب گذشته (شنبه ۲۹ آذر) رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا شاگردان خوزه مندلیبار ۲ امتیاز مهم را از دست دهند. مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس در دقیقه ۱۹ و از روی نقطه پنالتی موفق شد تنها گل تیمش را در این بازی به ثمر برساند.

سایت «sportdog» یونان در این رابطه نوشت: المپیاکوس سال ۲۰۲۵ را به شکلی تلخ به پایان رساند؛ چرا که تساوی یک بر یک مقابل کیفیسیاس در ورزشگاه «گئورگیوس کارایسکاکیس» بدون تردید یک لغزش بزرگ محسوب می‌شود و به احتمال زیاد قهرمان فصل گذشته پس از این مساوی، صدر جدول را از دست خواهد داد.

نمایش شاگردان مندیلیبار بسیار متوسط بود. آن‌ها تنها یک بار در خط دفاعی غافلگیر شدند و همان یک بار هم منجر به دریافت گل شد. غیبت ایوب الکعبی و دانیل پودنسه نیز ضعف‌های زیادی را در ساختار هجومی تیم آشکار کرد.

ترفند با تسیکینیو و طارمی جواب نداد

رومن یارمچوک به‌عنوان مهاجم نوک بازی کرد، اما نتوانست از فرصت‌هایی که در جریان بازی داشت استفاده کند (هرچند موقعیت‌ها صددرصدی نبودند، اما حداقل یکی از آن‌ها باید به گل تبدیل می‌شد).

در سوی دیگر مهدی طارمی تلاش کرد دقیقاً طبق دستورات سرمربی باسکی عمل کند و بیشتر روی وظایف خلاقانه تمرکز داشت؛ رویکردی که موفقیت‌آمیز نبود. این در حالی است که خود طارمی در دقیقه ۱۷ پنالتی گرفت و دو دقیقه بعد آن را تبدیل به گل کرد تا نتیجه یک بر صفر شود.

در دیداری که با گل سریع تساوی کیفیسیاس از مسیر خود خارج شد، انتظار می‌رفت مهاجم ایرانی بدون پیچیدگی‌های اضافی به مهاجم دوم تبدیل شود، نه اینکه همچنان در پی بازی‌سازی باشد. تردیدی نیست که طارمی با روحیه تیمی و توانایی پاس گل دادن می‌تواند مفید باشد، اما با توجه به روند مسابقه لازم بود بیشتر به سمت تمام‌کنندگی برود. البته مسئولیت اصلی این موضوع بر عهده مندیلیبار است که با نبود پودنسه و با توجه به بازگشت مارتینز از بیماری، دوباره به سراغ ترفند فصل قبل رفت یعنی قرار دادن تسیکینیو در وینگر راست و استفاده از طارمی در نقش شماره ۱۰. این بار اما این ایده جواب نداد.

در ادامه بازی، تسیکینیو و طارمی مدام بین جناح راست و فضاهای پشت سر یارمچوک جابه‌جا می‌شدند. مارتینز هم که در دقیقه ۶۱ به‌جای استرفِتسا وارد زمین شد، در سمت چپ نتوانست تأثیرگذار باشد و مشخص بود هنوز آمادگی کامل ندارد.