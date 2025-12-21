  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۱

میقانی: تردد در برخی محورهای خراسان شمالی تنها با زنجیر چرخ ممکن است

میقانی: تردد در برخی محورهای خراسان شمالی تنها با زنجیر چرخ ممکن است

بجنورد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: در حال حاضر تردد در محورهای بجنورد-آشخانه، گردنه امین‌الله، بجنورد-اسفراین و گردنه‌های اسدلی و بیو فقط با زنجیر چرخ ممکن است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: تمامی محورهای خراسان شمالی هم‌اکنون با جوی تمام ابری و بارش برف همراه هستند.

وی افزود: تردد وسایل نقلیه در محورهای بجنورد-آشخانه، گردنه امین‌الله، بجنورد-اسفراین و گردنه‌های اسدلی و بیو تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی تصریح کرد: رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت محورهای استان می‌توانند با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.

وی ادامه داد: رعایت نکات ایمنی و تجهیزات زمستانی برای رانندگان الزامی است تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

کد خبر 6696653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها