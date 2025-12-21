میقانی: تردد در برخی محورهای خراسان شمالی تنها با زنجیر چرخ ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: تمامی محورهای خراسان شمالی هم‌اکنون با جوی تمام ابری و بارش برف همراه هستند.

وی افزود: تردد وسایل نقلیه در محورهای بجنورد-آشخانه، گردنه امین‌الله، بجنورد-اسفراین و گردنه‌های اسدلی و بیو تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی تصریح کرد: رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت محورهای استان می‌توانند با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.

وی ادامه داد: رعایت نکات ایمنی و تجهیزات زمستانی برای رانندگان الزامی است تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.