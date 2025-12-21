برخورد خاور با تریلی در قم ۴ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سلیمانی اظهار کرد: ساعت ۲۳:٠۵ بیست و نهم مهر ماه، خبری مبنی بر برخورد خاور و تریلی با ۳ حادثه دیده و یک مصدوم، در کیلومتر ۵۴ اتوبان قم به گرمسار، طی اعلام عوامل اورژانس از طریق تلفن ۱۱۲، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلال‌احمر استان قم اعلام شد.

وی با اشاره به نوع این حادثه بیان کرد: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه امداد و نجات پایگاه گرمسار به محل حادثه اعزام شدند و به تثبیت صحنه و استفاده از برج نور پرداختند.

وی افزود: مصدوم توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد و این عملیات در ساعت ۲٠ دقیقه بامداد ۳٠ آذر ماه به پایان رسید.