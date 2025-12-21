نژادخالقی: بارندگی های کم سابقه در کرمان تلفات جانی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژاد خالقی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با قدردانی از رسانه‌های استان کرمان برای اطلاع‌رسانی‌های مناسب گفت: متوسط بارندگی سالانه استان کرمان حدود ۱۳۶ میلی‌متر است، اما تنها در چهار روز گذشته در برخی مناطق استان بیش از ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده که رقمی کم‌سابقه محسوب می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه با هشدارهای به موقع، همراهی مردم و اجرای اقدامات پیشگیرانه، این بارش‌ها تلفات جانی به‌همراه نداشت، هرچند به دلیل حجم بالای بارندگی در مدت زمان کوتاه و جاری شدن آب در مسیرها، خسارت‌هایی به برخی ابنیه، مزارع، پل‌ها و تأسیسات وارد شده است.

نژاد خالقی، با بیان اینکه هم‌اکنون آرامش در سطح استان کرمان برقرار است، گفت: نیروهای هلال‌احمر اقدامات امدادرسانی لازم را انجام داده‌اند و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز در حال بررسی و برآورد میزان خسارت‌های وارده هستند.

وی خاطرنشان کرد: پس از جمع‌بندی و تأیید نهایی میزان خسارات از سوی استاندار کرمان، گزارش‌ها به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال خواهد شد تا با تخصیص اعتبارات لازم، بخشی از خسارات وارده جبران شود.