به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی گفت: مجلس همواره وظایف خود را در حوزه قانونگذاری بهدرستی انجام داده است، اما متأسفانه دولت و قوه قضائیه در عمل به وظایف قانونی خود کوتاهی کردهاند و این موضوع باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از اقدام دولت در بازپسگیری لایحه مقابله با نشر اکاذیب و موضوعات خلاف واقع در فضای مجازی، آن هم پس از تصویب درخواست دوفوریتی آن در مجلس، اظهار داشت: این اقدام عملاً زمینه را برای گسترش دروغپراکنی در فضای مجازی فراهم میکند و قابل توجیه نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی بداخلاقیها در فضای مجازی طی روزهای اخیر، به حاشیههای ایجادشده پیرامون برگزاری جلسات کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه سازمان ملی مهاجرت پرداخت و گفت: متأسفانه شاهد یکی از این بداخلاقیها در جریان برگزاری جلسه کمیسیون مشترک در استان یزد بودیم.
جوکار توضیح داد: در این جلسه، یکی از اعضای کمیسیون درخواست قرائت محتوای نامه شورای عالی امنیت ملی با طبقهبندی سری درباره تدابیر مقام معظم رهبری در موضوع اقامت و تابعیت را مطرح کرد، در حالی که بخشی از جلسه بهصورت زنده پخش میشد و انتشار محتوای اسناد طبقهبندیشده، خلاف امنیت ملی و جرم محسوب میشود.
وی افزود: از آنجا که شخصاً پیش از این در جریان تدابیر ابلاغی بودم و فرآیند قانونگذاری نیز بر اساس محتوای ابلاغشده و با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام میشد، ناچار شدم ایشان را از انتشار این مطالب برحذر دارم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پخش زنده بخشهایی از جلسه کمیسیون مشترک در یزد، تأکید کرد: به همین دلیل امکان ادامه پخش زنده در زمان قرائت بخشهایی از نامههای طبقهبندیشده وجود نداشت و این اقدام صرفاً با هدف جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان صورت گرفت و به هیچوجه به معنای نادیده گرفتن سیاستها و تدابیر نبود.
وی در ادامه با بیان اینکه روح حاکم بر مصوبات مجلس، اجرای دقیق سیاستها و منویات رهبر معظم انقلاب است، اظهار داشت: انتظار میرود برخی رسانهها از شیطنتهای سیاسی، تسویهحسابهای انتخاباتی و ایجاد اختلاف دست بردارند. ما و همه اعضای کمیسیون، خود را سرباز ولایت میدانیم، به این موضوع افتخار میکنیم و امیدواریم همانند گذشته در مسیر ولایت پایدار بمانیم.
جوکار در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً مردم آگاه هستند که چه کسانی به دنبال اختلافافکنی و دروغسازی هستند و این افراد مورد انزجار ملت قرار خواهند گرفت.
