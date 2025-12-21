به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رئیسی روز یکشنبه با اشاره به جایگاه ویژه حمام گله‌داری در تاریخ و معماری بندرعباس گفت: این حمام یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی شهر است که علاوه بر ارزش‌های معماری، بازتاب‌دهنده بخشی از سبک زندگی، روابط اجتماعی و فرهنگ عمومی مردم جنوب ایران در دوره‌های گذشته به‌شمار می‌رود. بازگشایی این بنا با رویکرد فرهنگی، فرصتی برای آشنایی نسل امروز با میراث ناملموس و سنت‌های بومی منطقه فراهم می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان با بیان اینکه حفاظت از بناهای تاریخی بدون تعریف کاربری مناسب امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: احیای حمام گله‌داری در قالب مجموعه تاریخی فرهنگی، اقدامی در راستای بهره‌برداری پایدار از میراث‌فرهنگی و پیوند آن با گردشگری شهری است. در این مجموعه تلاش شده است ضمن حفظ اصالت بنا، زمینه بازدید عمومی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی استان نیز فراهم شود.

او تأکید کرد: بازگشایی حمام گله‌داری نقش مهمی در رونق گردشگری فرهنگی، افزایش حضور گردشگران در بافت تاریخی شهر و ایجاد پویایی اجتماعی و اقتصادی در این محدوده خواهد داشت. این مجموعه می‌تواند به‌عنوان یکی از نقاط کانونی بازدید گردشگران داخلی و خارجی، در کنار سایر آثار تاریخی بندرعباس، جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.

رئیسی در پایان این بازدید، خاطرنشان کرد: صیانت از آثار تاریخی استان نیازمند مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها و همراهی مردم است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی با جدیت، احیا و بهره‌برداری اصولی از بناهای تاریخی هرمزگان را در دستور کار خود قرار داده است.