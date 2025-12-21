  1. استانها
بازگشایی حمام تاریخی گله‌داری

بندرعباس- سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در بازدید از حمام تاریخی گله‌داری، از بازگشایی دوباره این بنای ارزشمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رئیسی روز یکشنبه با اشاره به جایگاه ویژه حمام گله‌داری در تاریخ و معماری بندرعباس گفت: این حمام یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی شهر است که علاوه بر ارزش‌های معماری، بازتاب‌دهنده بخشی از سبک زندگی، روابط اجتماعی و فرهنگ عمومی مردم جنوب ایران در دوره‌های گذشته به‌شمار می‌رود. بازگشایی این بنا با رویکرد فرهنگی، فرصتی برای آشنایی نسل امروز با میراث ناملموس و سنت‌های بومی منطقه فراهم می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان با بیان اینکه حفاظت از بناهای تاریخی بدون تعریف کاربری مناسب امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: احیای حمام گله‌داری در قالب مجموعه تاریخی فرهنگی، اقدامی در راستای بهره‌برداری پایدار از میراث‌فرهنگی و پیوند آن با گردشگری شهری است. در این مجموعه تلاش شده است ضمن حفظ اصالت بنا، زمینه بازدید عمومی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی استان نیز فراهم شود.

او تأکید کرد: بازگشایی حمام گله‌داری نقش مهمی در رونق گردشگری فرهنگی، افزایش حضور گردشگران در بافت تاریخی شهر و ایجاد پویایی اجتماعی و اقتصادی در این محدوده خواهد داشت. این مجموعه می‌تواند به‌عنوان یکی از نقاط کانونی بازدید گردشگران داخلی و خارجی، در کنار سایر آثار تاریخی بندرعباس، جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.

رئیسی در پایان این بازدید، خاطرنشان کرد: صیانت از آثار تاریخی استان نیازمند مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها و همراهی مردم است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی با جدیت، احیا و بهره‌برداری اصولی از بناهای تاریخی هرمزگان را در دستور کار خود قرار داده است.

