خاویار ایرانی همچنان پرطرفدار در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسین‌زاده، مدیرکل شیلات استان مازندران، در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه آبزی‌پروری، مازندران را یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات ماهیان خاویاری کشور معرفی کرد و گفت: خاویار یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی بخش شیلات محسوب می‌شود که به دلیل ارزش غذایی بالا و حساسیت در فرآیند تولید، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد خاویار تولیدی استان مازندران به بازارهای جهانی صادر می‌شود، افزود: قرار گرفتن ماهیان خاویاری در فهرست گونه‌های در حال انقراض، تولید این محصول را به فرآیندی تخصصی و با استانداردهای سختگیرانه تبدیل کرده که همین موضوع بر ارزش صادراتی آن افزوده است.

مدیرکل شیلات مازندران خاویار را محصولی لوکس و گران‌قیمت در بازارهای جهانی دانست و اظهار کرد: این محصول به دلیل هزینه تمام‌شده بالا و ارزش اقتصادی قابل توجه، بیشتر در میان طبقات خاص جامعه مصرف می‌شود و همین ویژگی آن را به یک کالای ممتاز تبدیل کرده است.

حسین‌زاده در ادامه با اشاره به دامنه قیمتی آبزیان گفت: قیمت ماهیان از کیلکا با حدود ۴۰۰ هزار ریال آغاز می‌شود و تا ماهیان خاویاری با قیمت حدود ۹ میلیون ریال ادامه دارد، ضمن اینکه خاویار استحصالی از این ماهیان، قیمتی بیش از ۱۰ میلیون ریال دارد.

وی درباره مقاصد صادراتی خاویار ایرانی بیان کرد: کشورهای حاشیه دریای خزر، شرق آسیا و برخی کشورهای اروپایی از جمله مهم‌ترین بازارهای هدف صادرات خاویار ایران هستند. محبوبیت این محصول در میان کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز به دلیل آشنایی با طعم، کیفیت و خواص غذایی بالای خاویار ایرانی است.

مدیرکل شیلات مازندران با تأکید بر ارزآوری این محصول افزود: صادرات خاویار نقش قابل توجهی در تقویت صادرات غیرنفتی و تأمین درآمدهای ارزی کشور دارد و از این منظر برای اقتصاد ملی اهمیت بالایی دارد.

حسین‌زاده با مقایسه خاویار ایران با محصولات رقیب تصریح کرد: خاویار ایرانی به دلیل طعم خاص، کیفیت برتر و ارزش غذایی بالا، محبوب‌ترین خاویار در بازارهای جهانی است و در مقایسه با نمونه‌هایی مانند خاویار چینی، توان رقابتی بسیار بالاتری دارد.

وی در پایان با اشاره به تکمیل پایانه صادراتی ماهیان خاویاری کشور گفت: راه‌اندازی این پایانه باعث افزایش صادرات فرآوری‌شده خاویار و ایجاد ارزش افزوده بیشتر خواهد شد. همچنین با توسعه پایانه فرآوری گوشت ماهیان خاویاری در مازندران، عرضه این محصولات در حجم‌های کم و به شکل کنسروی و دودی امکان‌پذیر می‌شود که می‌تواند دسترسی عموم مردم به محصولات خاویاری را افزایش دهد.