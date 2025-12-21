صادقی: فردای شب یلدا امتحانی در مدارس آذربایجان شرقی برگزار نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی روز یکشنبه با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ خانوادگی و سنتهای ملی اظهار کرد: به منظور حفظ و پاسداشت کانون گرم خانوادهها و زنده نگه داشتن سنتهای دیرینه، قبلاً در قالب دستورالعمل توصیههای لازم برای عدم برگزاری آزمون داخلی در روز دوشنبه یک دی ماه ارسال شده است و برگزاری این آزمونها در بازه زمانی دوم تا پایان دی ماه برنامهریزی خواهد شد..
مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین در ادامه به معلمان مقطع ابتدایی توصیه کرد در کلاسها از دانشآموزان بخواهند قصهها و خاطرات مربوط به شب یلدا را بازگو کنند.
