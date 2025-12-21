  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

صادقی: فردای شب یلدا امتحانی در مدارس آذربایجان شرقی برگزار نخواهد شد

صادقی: فردای شب یلدا امتحانی در مدارس آذربایجان شرقی برگزار نخواهد شد

تبریز- مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی گفت: فردای شب یلدا امتحانی در مدارس برگزار نخواهد شد تا دانش‌آموزان فرصت کافی برای حضور در کنار خانواده و پاسداشت این سنت دیرینه را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی روز یکشنبه با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ خانوادگی و سنت‌های ملی اظهار کرد: به منظور حفظ و پاسداشت کانون گرم خانواده‌ها و زنده نگه داشتن سنت‌های دیرینه، قبلاً در قالب دستورالعمل توصیه‌های لازم برای عدم برگزاری آزمون داخلی در روز دوشنبه یک دی ماه ارسال شده است و برگزاری این آزمون‌ها در بازه زمانی دوم تا پایان دی ماه برنامه‌ریزی خواهد شد.‌.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین در ادامه به معلمان مقطع ابتدایی توصیه کرد در کلاس‌ها از دانش‌آموزان بخواهند قصه‌ها و خاطرات مربوط به شب یلدا را بازگو کنند.

کد خبر 6696961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها